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Рецепт найсмачнішого хрусткого печива з пісочного тіста

Автор
Яна Мосійчук
Дата публікації
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Автор
24
Ніжне та ароматне пісочне печиво Новина оновлена 16 листопада 2021, 15:48
Ніжне та ароматне пісочне печиво

Пісочне тісто можна зробити на маслі або маргарині

Осінь — час, коли хочеться закутатись в теплий одяг, грітись ароматним та зігріваючим глінтвейном або чаєм, і їсти смаколики. Спеціально для вас "Телеграф" підготував простий рецепт надзвичайно смачного печива з пісочного тіста.

Інгредієнти:

  • Вершкове масло — 200 г;
  • Яйце — 1 шт;
  • Цукор — 150 г;
  • Борошно — 500 г;
  • Сметана — 2 ст.л.;
  • Сода — 0,5 ч.л.

Приготування:

  1. Мʼяке вершкове масло взбити блендером з цукром до пишності, додати яйце і знову взбити.
  2. В сметану додати соду і перемішати.
  3. В яєчну суміш вилити сметану і ще трохи взбивати, щоб утворилась однорідна маса.
  4. Потім додати борошно і замісити тісто.
  5. Залишити його в холодильнику на 30-40 хвилин.
  6. Потім дістати тісто та розкачати рівний пласт або круг, товщиною 10 см і вирізати печиво необхідної форми.
  7. Випікати на пергаменті, в розігрітій до 170 градусів духовці до румʼянцю.

Смачного!

Раніше, "Телеграф" писав як приготувати найніжніші сирники без борошна.

Теги:
#Рецепт #Рецепти печива
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