Рецепт найсмачнішого хрусткого печива з пісочного тіста
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Пісочне тісто можна зробити на маслі або маргарині
Осінь — час, коли хочеться закутатись в теплий одяг, грітись ароматним та зігріваючим глінтвейном або чаєм, і їсти смаколики. Спеціально для вас "Телеграф" підготував простий рецепт надзвичайно смачного печива з пісочного тіста.
Інгредієнти:
- Вершкове масло — 200 г;
- Яйце — 1 шт;
- Цукор — 150 г;
- Борошно — 500 г;
- Сметана — 2 ст.л.;
- Сода — 0,5 ч.л.
Приготування:
- Мʼяке вершкове масло взбити блендером з цукром до пишності, додати яйце і знову взбити.
- В сметану додати соду і перемішати.
- В яєчну суміш вилити сметану і ще трохи взбивати, щоб утворилась однорідна маса.
- Потім додати борошно і замісити тісто.
- Залишити його в холодильнику на 30-40 хвилин.
- Потім дістати тісто та розкачати рівний пласт або круг, товщиною 10 см і вирізати печиво необхідної форми.
- Випікати на пергаменті, в розігрітій до 170 градусів духовці до румʼянцю.
Смачного!
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