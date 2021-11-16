Рецепт найсмачнішого хрусткого печива з пісочного тіста

Пісочне тісто можна зробити на маслі або маргарині

Осінь — час, коли хочеться закутатись в теплий одяг, грітись ароматним та зігріваючим глінтвейном або чаєм, і їсти смаколики. Спеціально для вас "Телеграф" підготував простий рецепт надзвичайно смачного печива з пісочного тіста.

Інгредієнти:

Вершкове масло — 200 г;

Яйце — 1 шт;

Цукор — 150 г;

Борошно — 500 г;

Сметана — 2 ст.л.;

Сода — 0,5 ч.л.

Приготування:

Мʼяке вершкове масло взбити блендером з цукром до пишності, додати яйце і знову взбити. В сметану додати соду і перемішати. В яєчну суміш вилити сметану і ще трохи взбивати, щоб утворилась однорідна маса. Потім додати борошно і замісити тісто. Залишити його в холодильнику на 30-40 хвилин. Потім дістати тісто та розкачати рівний пласт або круг, товщиною 10 см і вирізати печиво необхідної форми. Випікати на пергаменті, в розігрітій до 170 градусів духовці до румʼянцю.

Смачного!

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