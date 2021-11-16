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Рецепт самого вкусного хрустящего печенья из песочного теста

Автор
Яна Мосийчук
Дата публикации
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Автор
26
Нежное и ароматное песочное печенье Новость обновлена 16 ноября 2021, 15:48
Нежное и ароматное песочное печенье

Песочное тесто можно сделать на масле или маргарине

Осень – время, когда хочется закутаться в теплую одежду, греться ароматным и согревающим глинтвейном или чаем, и есть вкусности. Специально для вас "Телеграф" подготовил простой рецепт вкуснейшего печенья из песочного теста.

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 200 г;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Сахар – 150 г;
  • Мука – 500 г;
  • Сметана – 2 ст.л.;
  • Сода – 0,5 ч.л.

Приготовление:

  1. Мягкое сливочное масло взбить блендером с сахаром до пышности, добавить яйцо и снова взбить.
  2. В сметану добавить соду и перемешать.
  3. В яичную смесь вылить сметану и еще немного взбивать, чтобы образовалась однородная масса.
  4. Затем добавить муку и замесить тесто.
  5. Оставить его в холодильнике на 30–40 минут.
  6. Затем достать тесто и раскатать ровный пласт или круг толщиной 10 см и вырезать печенье необходимой формы.
  7. Выпекать на пергаменте, в разогретой до 170 градусов духовке до румянца.

Приятного аппетита!

Ранее, "Телеграф" писал как приготовить нежнейшие сырники без муки.

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#Рецепт #Рецепты печенья
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