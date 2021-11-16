Рецепт самого вкусного хрустящего печенья из песочного теста

Сергей Сивохо – в прошлом актер и телеведущий, а также, экс-советник секретаря СНБО. Этот пост он покинул после скандала с презентацией своей Национальной платформы примирения и единства. Сейчас Сергей Анатольевич снова вернулся в информпространство, в частности, продвигает свои модели реинтеграции Донбасса и свой вариант законопроекта о "переходном периоде".