Рецепт самого вкусного хрустящего печенья из песочного теста
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Песочное тесто можно сделать на масле или маргарине
Осень – время, когда хочется закутаться в теплую одежду, греться ароматным и согревающим глинтвейном или чаем, и есть вкусности. Специально для вас "Телеграф" подготовил простой рецепт вкуснейшего печенья из песочного теста.
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 200 г;
- Яйцо — 1 шт;
- Сахар – 150 г;
- Мука – 500 г;
- Сметана – 2 ст.л.;
- Сода – 0,5 ч.л.
Приготовление:
- Мягкое сливочное масло взбить блендером с сахаром до пышности, добавить яйцо и снова взбить.
- В сметану добавить соду и перемешать.
- В яичную смесь вылить сметану и еще немного взбивать, чтобы образовалась однородная масса.
- Затем добавить муку и замесить тесто.
- Оставить его в холодильнике на 30–40 минут.
- Затем достать тесто и раскатать ровный пласт или круг толщиной 10 см и вырезать печенье необходимой формы.
- Выпекать на пергаменте, в разогретой до 170 градусов духовке до румянца.
Приятного аппетита!
Ранее, "Телеграф" писал как приготовить нежнейшие сырники без муки.
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