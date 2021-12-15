Додайте снігу на новорічний стіл! Рецепт смачного салату “Снігові замети” з простих інгредієнтів
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Усі інгредієнти необхідно викладати шарами, а прикрасити можна на власний розсуд
На Новий рік завжди хочеться приготувати щось смачне і вразити своїх гостей незвичайними стравами. І якщо класичним "Олів’є" вже мало кого здивуєш, то можна спробувати щось нове — салат "Снігові замети", у який входить курка, гриби, картопля, а його зовнішній вигляд нагадує пухнасті снігові замети.
Рецептом незвичного салату з найпростіших інгредієнтів поділився Youtube-канал "Кулінарушка".
Інгредієнти:
- Куряче філе (попередньо слід запекти) — 1 шт.
- Печериці — 300 г
- Картопля (зварена в мундирі) — 2 шт.
- Яйця курячі — 4 шт.
- Сир — 50 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Часник – 1-2 зуб.
- Оцет яблучний – 2 ст. л.
- Майонез — до свого смаку
- Зерна граната — для прикраси
- Сіль — на смак
- Перець чорний мелений — на смак
- Олія — для смаження
Приготування:
- Куряче філе зі спеціями необхідно попередньо запекти у духовці, картоплю відварити у мундирі, а яйця в круту. А далі процес приготування піде дуже легко.
- Цибулю ріжемо півкільцями, додаємо оцет, сіль, мелений перець на власний смак і заливаємо все окропом на 15 хвилин. Потім воду зливаємо, а цибулю від зайвої рідини слід відтиснути.
- Печериці ріжемо пластинками й смажимо на олії до готовності. Сіль, перець додаємо на власний смаком, а потім перекладаємо все у миску і залишаємо вистигати.
- Заздалегідь запечене куряче філе нарізаємо невеликим шматочками, які потім складаємо у круглу форму (в ній і будете подавати салат до столу).
- Наступні інгредієнти складаємо шарами — після філе йде маринована цибуля, яку зверху змащуємо сіточкою майонезу, а потім викладаємо печериці.
- Варену картоплю тремо на великій тертці й викладаємо зверху на печериці, шар змащуємо майонезною сіточкою і розрівнюємо все ложкою.
- Яйця тремо на дрібній тертці в окрему миску, додаємо до них часник, сіль, перець, 1 ложку майонезу та ретельно все перемішуємо.
- Формуємо з яєчної маси півсфери й викладаємо зверху на салат.
- Посипаємо "Снігові замети" сиром, натертим на дрібній тертці.
- Прикрашаємо салат зверху зернами гранату, або ж використовуємо зелень, яка є у холодильнику.
Відеорецепт:
Раніше "Телеграф" повідомляв, як за 10 хвилин приготувати смачну закуску до Нового року під назвою "Ялинкові кульки".
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