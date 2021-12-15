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Додайте снігу на новорічний стіл! Рецепт смачного салату “Снігові замети” з простих інгредієнтів

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Салат "Снігові замети" точно додасть святкового настрою Новина оновлена 15 грудня 2021, 09:03
Салат "Снігові замети" точно додасть святкового настрою

Усі інгредієнти необхідно викладати шарами, а прикрасити можна на власний розсуд

На Новий рік завжди хочеться приготувати щось смачне і вразити своїх гостей незвичайними стравами. І якщо класичним "Олів’є" вже мало кого здивуєш, то можна спробувати щось нове — салат "Снігові замети", у який входить курка, гриби, картопля, а його зовнішній вигляд нагадує пухнасті снігові замети.

Рецептом незвичного салату з найпростіших інгредієнтів поділився Youtube-канал "Кулінарушка". 

Інгредієнти:

  • Куряче філе (попередньо слід запекти) — 1 шт.
  • Печериці — 300 г
  • Картопля (зварена в мундирі) — 2 шт.
  • Яйця курячі — 4 шт.
  • Сир — 50 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Часник – 1-2 зуб.
  • Оцет яблучний – 2 ст. л.
  • Майонез — до свого смаку
  • Зерна граната — для прикраси
  • Сіль — на смак
  • Перець чорний мелений — на смак
  • Олія — для смаження

Приготування:

  1. Куряче філе зі спеціями необхідно попередньо запекти у духовці, картоплю відварити у мундирі, а яйця в круту. А далі процес приготування піде дуже легко.
  2. Цибулю ріжемо півкільцями, додаємо оцет, сіль, мелений перець на власний смак і заливаємо все окропом на 15 хвилин. Потім воду зливаємо, а цибулю від зайвої рідини слід відтиснути.
  3. Печериці ріжемо пластинками й смажимо на олії до готовності. Сіль, перець додаємо на власний смаком, а потім перекладаємо все у миску і залишаємо вистигати.
  4. Заздалегідь запечене куряче філе нарізаємо невеликим шматочками, які потім складаємо у круглу форму (в ній і будете подавати салат до столу). 
  5. Наступні інгредієнти складаємо шарами — після філе йде маринована цибуля, яку зверху змащуємо сіточкою майонезу, а потім викладаємо печериці.
  6. Варену картоплю тремо на великій тертці й викладаємо зверху на печериці, шар змащуємо майонезною сіточкою і розрівнюємо все ложкою.
  7. Яйця тремо на дрібній тертці в окрему миску, додаємо до них часник, сіль, перець, 1 ложку майонезу та ретельно все перемішуємо.
  8. Формуємо з яєчної маси півсфери й викладаємо зверху на салат.
  9. Посипаємо "Снігові замети" сиром, натертим на дрібній тертці.
  10. Прикрашаємо салат зверху зернами гранату, або ж використовуємо зелень, яка є у холодильнику.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" повідомляв, як за 10 хвилин приготувати смачну закуску до Нового року під назвою "Ялинкові кульки".

Теги:
#Салат #Новий рік #Рецепти
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