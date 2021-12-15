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Добавьте снега на новогодний стол! Рецепт вкусного салата "Снежные сугробы" из простых ингредиентов

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Салат "Снежные сугробы" точно добавит праздничного настроения Новость обновлена 15 декабря 2021, 09:03
Салат "Снежные сугробы" точно добавит праздничного настроения

Все ингредиенты необходимо выкладывать слоями, а украсить можно по своему усмотрению

На Новый год всегда хочется приготовить что-нибудь вкусное и поразить своих гостей необычными блюдами. И если классическим "Оливье" уже мало кого удивишь, то можно попробовать что-то новое – салат "Снежные сугробы", в который входит курица, грибы, картофель, а его внешний вид напоминает пушистые снежные сугробы.

Рецептом необычного салата из самых простых ингредиентов поделился Youtube-канал "Кулинарушка".

Ингредиенты:

  • Куриное филе (предварительно следует запечь) – 1 шт.
  • Шампиньоны — 300 г
  • Картофель (сваренный в мундире) — 2 шт.
  • Яйца куриные — 4 шт.
  • Сыр — 50 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 1-2 зуб.
  • Уксус яблочный — 2 ст. л.
  • Майонез — по своему вкусу
  • Зерна граната — для украшения
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Куриное филе со специями необходимо предварительно запечь в духовке, картофель отварить в мундире, а яйца в крутую. А далее процесс приготовления пойдет очень легко.
  2. Лук режем полукольцами, добавляем уксус, соль, молотый перец по собственному вкусу и заливаем все кипятком на 15 минут. Затем воду сливаем, а лук от излишней жидкости следует отжать.
  3. Шампиньоны режем пластинками и жарим на масле до готовности. Соль, перец добавляем по вкусу, а затем перекладываем все в миску и оставляем остывать.
  4. Заранее запеченное куриное филе нарезаем небольшими кусочками, которые складываем в круглую форму (в ней и будете подавать салат к столу).
  5. Следующие ингредиенты складываем слоями – после филе идет маринованный лук, который сверху смазываем сеточкой майонеза, а затем выкладываем шампиньоны.
  6. Вареный картофель трем на большой терке и выкладываем сверху на шампиньоны, слой смазываем майонезной сеточкой и разравниваем все ложкой.
  7. Яйца трем на мелкой терке в отдельную миску, добавляем чеснок, соль, перец, 1 ложку майонеза и тщательно все перемешиваем.
  8. Формируем из яичной массы полусферы и выкладываем сверху на салат.
  9. Посыпаем "Снежные сугробы" сыром, натертым на мелкой терке.
  10. Украшаем салат сверху зернами граната, или же используем зелень, которая есть в холодильнике.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" сообщал, как за 10 минут приготовить вкусную закуску к Новому году под названием "Елочные шарики".

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