Добавьте снега на новогодний стол! Рецепт вкусного салата "Снежные сугробы" из простых ингредиентов
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Все ингредиенты необходимо выкладывать слоями, а украсить можно по своему усмотрению
На Новый год всегда хочется приготовить что-нибудь вкусное и поразить своих гостей необычными блюдами. И если классическим "Оливье" уже мало кого удивишь, то можно попробовать что-то новое – салат "Снежные сугробы", в который входит курица, грибы, картофель, а его внешний вид напоминает пушистые снежные сугробы.
Рецептом необычного салата из самых простых ингредиентов поделился Youtube-канал "Кулинарушка".
Ингредиенты:
- Куриное филе (предварительно следует запечь) – 1 шт.
- Шампиньоны — 300 г
- Картофель (сваренный в мундире) — 2 шт.
- Яйца куриные — 4 шт.
- Сыр — 50 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 1-2 зуб.
- Уксус яблочный — 2 ст. л.
- Майонез — по своему вкусу
- Зерна граната — для украшения
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление:
- Куриное филе со специями необходимо предварительно запечь в духовке, картофель отварить в мундире, а яйца в крутую. А далее процесс приготовления пойдет очень легко.
- Лук режем полукольцами, добавляем уксус, соль, молотый перец по собственному вкусу и заливаем все кипятком на 15 минут. Затем воду сливаем, а лук от излишней жидкости следует отжать.
- Шампиньоны режем пластинками и жарим на масле до готовности. Соль, перец добавляем по вкусу, а затем перекладываем все в миску и оставляем остывать.
- Заранее запеченное куриное филе нарезаем небольшими кусочками, которые складываем в круглую форму (в ней и будете подавать салат к столу).
- Следующие ингредиенты складываем слоями – после филе идет маринованный лук, который сверху смазываем сеточкой майонеза, а затем выкладываем шампиньоны.
- Вареный картофель трем на большой терке и выкладываем сверху на шампиньоны, слой смазываем майонезной сеточкой и разравниваем все ложкой.
- Яйца трем на мелкой терке в отдельную миску, добавляем чеснок, соль, перец, 1 ложку майонеза и тщательно все перемешиваем.
- Формируем из яичной массы полусферы и выкладываем сверху на салат.
- Посыпаем "Снежные сугробы" сыром, натертым на мелкой терке.
- Украшаем салат сверху зернами граната, или же используем зелень, которая есть в холодильнике.
Видеорецепт:
Ранее "Телеграф" сообщал, как за 10 минут приготовить вкусную закуску к Новому году под названием "Елочные шарики".
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