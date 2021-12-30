Якщо картопля набридла: рецепт рису з куркою та ананасами на Новий рік від Клопотенка

Страва хоч і звучить просто, але на смак та вигляд рис з ананасами та куркою дуже незвичний і святковий

На свята не обійтися без приготування перших страв і найчастіше вибір падає на картоплю. Наприклад, з таким гарніром запікають традиційну качку на Різдво. Для того, щоб урізноманітнити страви на столі, пропонуємо приготувати рис з куркою та ананасами.

На перший погляд, страва звучить досить буденно, але за рецептом українського кухаря Євгена Клопотенка вона точно буде унікальною, святковою та смачною.

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Як приготувати рис с куркою та ананасами

Інгредієнти

1 курча (800-900 г)

300 г рису

500 мл води

2 ч. л. куркуми

50 мл червоного сухого вина

200 г консервованих ананасів

2 ст. л. оливкової олії

5 гілочок чебрецю

до смаку приправа для курки

до смаку сіль

Приготування

Перш за все, треба зварити рис. У каструлю покласти 300 г рису, додати 2 ч.л. куркуми для гарного кольору та аромату, 1 ст. л. солі та 500 мл води. Довести до кипіння і варити 3-5 хвилин, а потім накрити кришкою і відставити на 15-20 хвилин. Таким чином рис довариться. Для приготування курчати треба взяти тушку 800-900 г, помітити її у форму для запікання та трохи притиснути. Курча змащуємо приправкою для курки і полити 2 ст. л. оливкової олії. У такому вигляді відправляємо у духовку на 200 градусів на 20 хвилин. Коли курча приготується, рідину з форми не виливайте, адже вона знадобиться для приготування соусу. Рідину з курки вилийте на розігріту пательню, а коли вона почне закипати, додайте 50 мл червоного сухого вина. Так готуйте 3 хвилини, поки вино не випарується, а соус за цей час зменшиться в об’ємі та трохи загусне. Консервовані ананаси наріжте кубиками, курча порційними шматками. На велику тарілку викладіть рис, шматочки ананаса, шматочки курчати та полийте соусом. Прикрасьте гілочками чебрецю.

Відеорецепт

Рис з куркою та ананасом за рецептом Євгена Клопотенка

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