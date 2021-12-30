Рус

Якщо картопля набридла: рецепт рису з куркою та ананасами на Новий рік від Клопотенка

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
37
Рис з таким соусом виходить дуже смачний Новина оновлена 30 грудня 2021, 08:51
Рис з таким соусом виходить дуже смачний

Страва хоч і звучить просто, але на смак та вигляд рис з ананасами та куркою дуже незвичний і святковий

На свята не обійтися без приготування перших страв і найчастіше вибір падає на картоплю. Наприклад, з таким гарніром запікають традиційну качку на Різдво. Для того, щоб урізноманітнити страви на столі, пропонуємо приготувати рис з куркою та ананасами.

На перший погляд, страва звучить досить буденно, але за рецептом українського кухаря Євгена Клопотенка вона точно буде унікальною, святковою та смачною.

Як приготувати рис с куркою та ананасами

Інгредієнти

  • 1 курча (800-900 г)
  • 300 г рису
  • 500 мл води
  • 2 ч. л. куркуми
  • 50 мл червоного сухого вина
  • 200 г консервованих ананасів
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 5 гілочок чебрецю
  • до смаку приправа для курки
  • до смаку сіль

Приготування

  1. Перш за все, треба зварити рис. У каструлю покласти 300 г рису, додати 2 ч.л. куркуми для гарного кольору та аромату, 1 ст. л. солі та 500 мл води. Довести до кипіння і варити 3-5 хвилин, а потім накрити кришкою і відставити на 15-20 хвилин. Таким чином рис довариться.
  2. Для приготування курчати треба взяти тушку 800-900 г, помітити її у форму для запікання та трохи притиснути. Курча змащуємо приправкою для курки і полити 2 ст. л. оливкової олії. У такому вигляді відправляємо у духовку на 200 градусів на 20 хвилин.
  3. Коли курча приготується, рідину з форми не виливайте, адже вона знадобиться для приготування соусу.
  4. Рідину з курки вилийте на розігріту пательню, а коли вона почне закипати, додайте 50 мл червоного сухого вина. Так готуйте 3 хвилини, поки вино не випарується, а соус за цей час зменшиться в об’ємі та трохи загусне.
  5. Консервовані ананаси наріжте кубиками, курча порційними шматками.
  6. На велику тарілку викладіть рис, шматочки ананаса, шматочки курчати та полийте соусом. Прикрасьте гілочками чебрецю.

Відеорецепт

Рис з куркою та ананасом за рецептом Євгена Клопотенка

Раніше "Телеграф" повідомляв, які ще перевірені та смачні страви можна приготувати до новорічного столу.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Новий рік #Рис #Євген Клопотенко #Перша страва
Скандальні підсумки 2021 року для Зеленського
Політика
П’ять "зашкварів" Зеленського та Ко: санкції, боротьба за телевізор та скандали на дорогах
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скандальні підсумки 2021 року для Зеленського
П’ять "зашкварів" Зеленського та Ко: санкції, боротьба за телевізор та скандали на дорогах
Дата публікації
Категорія
Тіло Яни Судакової знайшов чоловік
Жінка замерзла після корпоративу: нові подробиці трагедії на Херсонщині
Дата публікації
Категорія
За минулий рік померло чимало артистів і політиків
Поляков, Чапкіс і принц Філіп: хто зі знаменитих людей помер у 2021 році
Дата публікації
Категорія
Загроза нападу є постійною протягом семи років, каже Данилов
Названо регіони, де російські війська можуть піти в наступ проти України
Дата публікації
Категорія
Церковний календар на січень 2022
Які великі церковні свята будуть у січні 2022: календар