Якщо картопля набридла: рецепт рису з куркою та ананасами на Новий рік від Клопотенка
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Страва хоч і звучить просто, але на смак та вигляд рис з ананасами та куркою дуже незвичний і святковий
На свята не обійтися без приготування перших страв і найчастіше вибір падає на картоплю. Наприклад, з таким гарніром запікають традиційну качку на Різдво. Для того, щоб урізноманітнити страви на столі, пропонуємо приготувати рис з куркою та ананасами.
На перший погляд, страва звучить досить буденно, але за рецептом українського кухаря Євгена Клопотенка вона точно буде унікальною, святковою та смачною.
Як приготувати рис с куркою та ананасами
Інгредієнти
- 1 курча (800-900 г)
- 300 г рису
- 500 мл води
- 2 ч. л. куркуми
- 50 мл червоного сухого вина
- 200 г консервованих ананасів
- 2 ст. л. оливкової олії
- 5 гілочок чебрецю
- до смаку приправа для курки
- до смаку сіль
Приготування
- Перш за все, треба зварити рис. У каструлю покласти 300 г рису, додати 2 ч.л. куркуми для гарного кольору та аромату, 1 ст. л. солі та 500 мл води. Довести до кипіння і варити 3-5 хвилин, а потім накрити кришкою і відставити на 15-20 хвилин. Таким чином рис довариться.
- Для приготування курчати треба взяти тушку 800-900 г, помітити її у форму для запікання та трохи притиснути. Курча змащуємо приправкою для курки і полити 2 ст. л. оливкової олії. У такому вигляді відправляємо у духовку на 200 градусів на 20 хвилин.
- Коли курча приготується, рідину з форми не виливайте, адже вона знадобиться для приготування соусу.
- Рідину з курки вилийте на розігріту пательню, а коли вона почне закипати, додайте 50 мл червоного сухого вина. Так готуйте 3 хвилини, поки вино не випарується, а соус за цей час зменшиться в об’ємі та трохи загусне.
- Консервовані ананаси наріжте кубиками, курча порційними шматками.
- На велику тарілку викладіть рис, шматочки ананаса, шматочки курчати та полийте соусом. Прикрасьте гілочками чебрецю.
Відеорецепт
Раніше "Телеграф" повідомляв, які ще перевірені та смачні страви можна приготувати до новорічного столу.
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