Як зробити ідеальне тісто на млинці без грудок: простий лайфхак від Євгена Клопотенка
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Завдяки цьому способу тісто на млинці без грудочок можна приготувати набагато швидше.
Млинці — це найсмачніший солодкий сніданок, улюблений багатьма з дитинства. Ця страва готується досить просто, однак і вона має свої нюанси в приготуванні. Наприклад, раніше ми розповідали про те, як приготувати ідеальне тісто на млинці, яке не рветься. А сьогодні торкнемося таке важливе питання: як приготувати тісто на млинці без грудочок.
Своїм рецептом ідеальних млинців із сиром поділився в Інстаграм шеф-кухар Євген Клопотенко.
Рецепт млинців без грудочок
Інгредієнти:
- 2 яйця
- ст. ложка цукру
- 130г муки
- 240мл молока
- 50мл олії
- дрібка солі
- твердий сир
- петрушка
Спосіб приготування:
Просто змішайте усі інгредієнти. А тепер увага корисний лайфхак: щоб тісто на млинці виходило без грудочок просто процідіть його через сито. Коли смажитимете млинці, то насипте на млинець суміш тертого сиру і петрушки. Роз’яснення по сиру: вам важливо розуміти, яку структуру ви хочете отримати: щоб вона тягнулася або був насичений смак.
"Щодо петрушки, то навіть не думайте її недооцінювати. Вона чудово працює в млинцях", — додає Клопотенко.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт корисних млинців із вівсяного борошна.
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