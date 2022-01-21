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Як зробити ідеальне тісто на млинці без грудок: простий лайфхак від Євгена Клопотенка

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Млинці за рецептом Євгенія Клопотенка Новина оновлена 21 січня 2022, 09:36
Млинці за рецептом Євгенія Клопотенка

Завдяки цьому способу тісто на млинці без грудочок можна приготувати набагато швидше.

Млинці — це найсмачніший солодкий сніданок, улюблений багатьма з дитинства. Ця страва готується досить просто, однак і вона має свої нюанси в приготуванні. Наприклад, раніше ми розповідали про те, як приготувати ідеальне тісто на млинці, яке не рветься. А сьогодні торкнемося таке важливе питання: як приготувати тісто на млинці без грудочок.

Своїм рецептом ідеальних млинців із сиром поділився в Інстаграм шеф-кухар Євген Клопотенко.

Рецепт млинців без грудочок

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • ст. ложка цукру
  • 130г муки
  • 240мл молока
  • 50мл олії
  • дрібка солі
  • твердий сир
  • петрушка

Спосіб приготування:

Просто змішайте усі інгредієнти. А тепер увага корисний лайфхак: щоб тісто на млинці виходило без грудочок просто процідіть його через сито. Коли смажитимете млинці, то насипте на млинець суміш тертого сиру і петрушки. Роз’яснення по сиру: вам важливо розуміти, яку структуру ви хочете отримати: щоб вона тягнулася або був насичений смак.

"Щодо петрушки, то навіть не думайте її недооцінювати. Вона чудово працює в млинцях", — додає Клопотенко.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт корисних млинців із вівсяного борошна.

Теги:
#Рецепт #Млинці #Євген Клопотенко #Клопотенко
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