Як зробити ідеальне тісто на млинці без грудок: простий лайфхак від Євгена Клопотенка

Завдяки цьому способу тісто на млинці без грудочок можна приготувати набагато швидше.

Млинці — це найсмачніший солодкий сніданок, улюблений багатьма з дитинства. Ця страва готується досить просто, однак і вона має свої нюанси в приготуванні. Наприклад, раніше ми розповідали про те, як приготувати ідеальне тісто на млинці, яке не рветься. А сьогодні торкнемося таке важливе питання: як приготувати тісто на млинці без грудочок.

Своїм рецептом ідеальних млинців із сиром поділився в Інстаграм шеф-кухар Євген Клопотенко.

Рецепт млинців без грудочок

Інгредієнти:

2 яйця

ст. ложка цукру

130г муки

240мл молока

50мл олії

дрібка солі

твердий сир

петрушка

Спосіб приготування:

Просто змішайте усі інгредієнти. А тепер увага корисний лайфхак: щоб тісто на млинці виходило без грудочок просто процідіть його через сито. Коли смажитимете млинці, то насипте на млинець суміш тертого сиру і петрушки. Роз’яснення по сиру: вам важливо розуміти, яку структуру ви хочете отримати: щоб вона тягнулася або був насичений смак.

"Щодо петрушки, то навіть не думайте її недооцінювати. Вона чудово працює в млинцях", — додає Клопотенко.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт корисних млинців із вівсяного борошна.