Як закип’ятити молоко, щоб воно не пригоріло і не пінилося: лайфхаки, які допоможуть

Ці поради від Євгена Клопотенка допоможуть вам вірно кип’ятити молоко.

"Ой, молоко втекло" — з такою ситуацією, напевно, стикалася кожна господиня. Щоб такого не сталося, треба знати кілька важливих правил. Варто зазначити, що якщо молоко з супермаркету не потребує термічної обробки, то сире непастеризоване з ринку краще закип’ятити. Це продовжить термін зберігання молока і уб’є всі можливі шкідливі бактерії.

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко на своєму сайті поділився кількома лайфхаками, які допоможуть вам закип’ятити молоко без зайвих проблем: воно не втече, не пригорить і не піниться.

Коли і як треба кип’ятити молоко:

Кулінар зазначає, що кип’ятити молоко потрібно в перший день покупки, і робити це краще повільно нагріваючи його на середньому вогні. Повільне помішування та нагрівання допомагають утримувати разом воду, вуглеводи, жир та білок у молоці. Помішування варто продовжувати і після вимкнення вогню, поки молоко охолоджуватиметься. Це запобігає утворенню пінки.

Як закип’ятити молоко, щоб воно не пригоріло

Щоб молоко не пригоріло, перед тим як кип’ятити молоко, потрібно взяти сталевий чистий посуд з товстим дном, а перед тим, як залити молоко, потрібно обдати його окропом. Також, бажано не відходити від каструлі та постійно помішувати молоко.

Якщо молоко пригоріло, його потрібно перелити в іншу каструлю. Так воно не вбере у собі горілий аромат.

Як закип’ятити молоко без пінки

Щоб не утворювалася пінка, можна закип’ятити молоко і процідити через марлю, і вилити в банку, після чого його потрібно залишити охолоджуватися.

Після кипіння можна залишити молоко охолоджуватися у каструлі. Зверху має з’явитися скоринка: її можна зібрати ложкою після повного остигання.

Ще один спосіб — збийте молоко віночком, як воно почне закипати. Потім зніміть молоко з плити і через 5 хвилин знову збийте його віночком. Після цього молоко потрібно швидко його охолодити, щоб пінка не встигла утворитися.

Також Клопотенко зазначає, що молоко найкраще зберігати у банку, яку необхідно попередньо помити та витерти насухо.

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