Как вскипятить молоко, чтобы оно не пригорело и не пенилось: лайфхаки, которые помогут

Эти советы от Евгения Клопотенко помогут вам правильно кипятить молоко.

"Ой, молоко убежало" — с такой ситуацией наверняка сталкивалась каждая хозяйка. Чтобы такого не случилось, нужно знать несколько важных "правил". Стоит отметить, что если молоко из супермаркета не нуждается в термической обработке, то сырое непастеризованное с рынка лучше вскипятить. Это продлит срок хранения молока, и убьет все возможные вредные бактерии.

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко на своем сайте поделился несколькими лайфхаками, которые помогут вам вскипятить молоко без лишних проблем: оно не убежит, не пригорит и не будет пениться.

Когда и как нужно кипятить молоко:

Кулинар отмечает, что кипятить молоко нужно в первый день покупки, и делать это лучше всего медленно нагревая его на среднем огне. Медленное помешивание и нагревание помогают удерживать вместе воду, углеводы, жир и белок в молоке. Помешивание стоит продолжать и после выключения огня, пока молоко будет охлаждаться. Это предотвратит образование пенки.

Как вскипятить молоко, чтобы оно не пригорело

Чтобы молоко не пригорело, перед тем, как кипятить молоко, нужно взять стальную чистую посуду с толстым дном, а перед тем, как залить молоко, нужно обдать ее кипятком. Также, желательно не отходить от кастрюли и постоянно помешивать молоко.

Если молоко пригорело, то его нужно перелить в другую кастрюлю. Так оно не впитает в себя горелый аромат.

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Как вскипятить молоко без пенки

Чтобы не образовывалась пенка, можно вскипятить молоко и процедить его через марлю, и вылить в банку, после чего его нужно оставить охлаждаться.

После кипения можно оставить молоко охлаждаться в кастрюле. Сверху должна появится корочка: ее можно собрать ложкой после полного остывания.

Еще один способ – взбейте молоко венчиком, как только оно начнет закипать. Потом снимите молоко с плиты и через 5 минут снова взбейте его венчиком. После молоко нужно быстро его охладить, чтобы пенка не успела образоваться.

Также Клопотенко отмечает, что молоко лучше всего хранить в банке, которую необходимо предварительно помыть и вытереть насухо.

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