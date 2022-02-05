Чому не можна додавати до котлет молоко та яйця

Не робіть цих кулінарних помилок, якщо хочете, щоб ваші котлети були ідеальними.

Мабуть, з кожною господинею хоча б раз траплявся кулінарний провал у вигляді жорстких або навпаки котлет. Чому таке трапляється? Просто деякі інгредієнти, які ми звикли додавати в котлети, зовсім не підходять для них. Дізнайтеся, чому в котлети не варто додавати молоко та яйця.

Як пише сайт vazhnoznat.com, хліб для котлет у жодному разі не можна замочувати в молоці. Через це вони виходять жорсткими. Краще замість нього використати просту воду. На 1 кілограм фаршу потрібно взяти приблизно 200 г води.

Ще одним правилом для приготування ідеальних котлет є відсутність у рецепті яєць. Щоб котлети без яєць не розвалювалися, потрібно суворо дотримуватися пропорції хліба та фаршу за рецептом. Якщо ви все ж таки хочете, додати їх у фарш, для того щоб він краще тримав форму, використовуйте тільки жовток. Пізніше при жарінні потрібно обваляти котлети в борошні і вже тоді можна занурити їх у білок. Так котлети вийдуть смачними і не розвалюватимуться.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо у фарш для котлет потрібно додавати цукор.