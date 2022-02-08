Краще, ніж у KFC: рецепт хрустких курячих стріпсів, які легко приготувати вдома

М’ясо вийде ніжніше, якщо довше простоїть у маринаді.

Напевно, кожному любителю пінних напоїв знайома дилема, яку закуску ж приготувати до пива. Наприклад, можна приготувати всіма улюблену страву — піцу на сковороді, швидким рецептом якої ми ділилися раніше. А також можна приготувати хрусткі курячі стріпси, як у KFC.

Рецепт соковитої домашньої закуски був опублікований в кулінарному міні-блозі в Інстаграм — eathealthwith. Такі соковиті всередині і з хрусткою скоринкою зовні курячі стріпси стануть відмінним перекусом для всіх членів сім’ї, а також прийдуть до пива.

Інгредієнти:

400 гр курячої грудки

1,5 ст л рослинної олії

Сіль (близько 1/2 год), спеції (наприклад, паприка та сушений часник — по 1 год)

Начос або чіпси (2 упаковки)

2-3 ст л борошна

2 яйця

Для соусу:

2 ст л сметани

2 ст л майонезу

1 ч л лимонного соку/столового оцту

Зелень (сушена або свіжа)

1 зубчик часнику

Дрібка солі

Спосіб приготування:

Наріжте куряче філе на смужки рівного розміру, додайте олію, сіль та спеції. Добре перемішайте та залиште на 30 хвилин. Підготуйте панірування. Відкрийте пачку чіпсів та подрібніть їх. В окремій мисці збийте яйця, додайте щіпку солі, і ще одну тарілку насипте борошно. Обваліть кожен шматочок курки в борошні, потім обмокніть в яйці і насамкінець в панірування з чіпсів. Готові стріпси викладіть на підготовлене деко на невеликій відстані один від одного. Випікайте при 200С близько 20 хвилин|мінути|. Щоб приготувати соус, просто змішати всі потрібні інгредієнти.

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