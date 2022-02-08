Рус

Краще, ніж у KFC: рецепт хрустких курячих стріпсів, які легко приготувати вдома

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
19
Курячі стріпси — це шматочки курячого філе в хрумкій паніровці
Курячі стріпси — це шматочки курячого філе в хрумкій паніровці

М’ясо вийде ніжніше, якщо довше простоїть у маринаді.

Напевно, кожному любителю пінних напоїв знайома дилема, яку закуску ж приготувати до пива. Наприклад, можна приготувати всіма улюблену страву — піцу на сковороді, швидким рецептом якої ми ділилися раніше. А також можна приготувати хрусткі курячі стріпси, як у KFC.

Рецепт соковитої домашньої закуски був опублікований в кулінарному міні-блозі в Інстаграм — eathealthwith. Такі соковиті всередині і з хрусткою скоринкою зовні курячі стріпси стануть відмінним перекусом для всіх членів сім’ї, а також прийдуть до пива.

Інгредієнти:

  • 400 гр курячої грудки
  • 1,5 ст л рослинної олії
  • Сіль (близько 1/2 год), спеції (наприклад, паприка та сушений часник — по 1 год)
  • Начос або чіпси (2 упаковки)
  • 2-3 ст л борошна
  • 2 яйця

Для соусу:

  • 2 ст л сметани
  • 2 ст л майонезу
  • 1 ч л лимонного соку/столового оцту
  • Зелень (сушена або свіжа)
  • 1 зубчик часнику
  • Дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. Наріжте куряче філе на смужки рівного розміру, додайте олію, сіль та спеції. Добре перемішайте та залиште на 30 хвилин.
  2. Підготуйте панірування. Відкрийте пачку чіпсів та подрібніть їх. В окремій мисці збийте яйця, додайте щіпку солі, і ще одну тарілку насипте борошно.
  3. Обваліть кожен шматочок курки в борошні, потім обмокніть в яйці і насамкінець в панірування з чіпсів. Готові стріпси викладіть на підготовлене деко на невеликій відстані один від одного.
  4. Випікайте при 200С близько 20 хвилин|мінути|.
  5. Щоб приготувати соус, просто змішати всі потрібні інгредієнти.

Раніше кухар розкрив секрет приготування ідеальної хрусткої картоплі.

Теги:
#Рецепт #Закуска #М'ясна закуска
Глава української держави Володимир Зеленський
Політика
Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красуня" (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Глава української держави Володимир Зеленський
Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красуня" (відео)
Дата публікації
Категорія
Анастасія Шаботова вразила глядачів
Зірку Олімпіади вигнали з Росії через "визнання" про допінг: як Анастасія Шаботова опинилася в Україні
Дата публікації
Категорія
Гривня має трохи зміцнитися
Долар просяде? Економісти відповіли, що станеться з гривнею найближчим часом
Дата публікації
Категорія
Росія порушує Мінські угоди, але вимагає від Заходу натиснути на Україну
Зеленського штовхають на міни: чим загрожують Україні поступки щодо Донбасу
Дата публікації
Категорія
Медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні
Олімпіада-2022: медальний залік зимових Ігор у Пекіні