Краще, ніж у KFC: рецепт хрустких курячих стріпсів, які легко приготувати вдома
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М’ясо вийде ніжніше, якщо довше простоїть у маринаді.
Напевно, кожному любителю пінних напоїв знайома дилема, яку закуску ж приготувати до пива. Наприклад, можна приготувати всіма улюблену страву — піцу на сковороді, швидким рецептом якої ми ділилися раніше. А також можна приготувати хрусткі курячі стріпси, як у KFC.
Рецепт соковитої домашньої закуски був опублікований в кулінарному міні-блозі в Інстаграм — eathealthwith. Такі соковиті всередині і з хрусткою скоринкою зовні курячі стріпси стануть відмінним перекусом для всіх членів сім’ї, а також прийдуть до пива.
Інгредієнти:
- 400 гр курячої грудки
- 1,5 ст л рослинної олії
- Сіль (близько 1/2 год), спеції (наприклад, паприка та сушений часник — по 1 год)
- Начос або чіпси (2 упаковки)
- 2-3 ст л борошна
- 2 яйця
Для соусу:
- 2 ст л сметани
- 2 ст л майонезу
- 1 ч л лимонного соку/столового оцту
- Зелень (сушена або свіжа)
- 1 зубчик часнику
- Дрібка солі
Спосіб приготування:
- Наріжте куряче філе на смужки рівного розміру, додайте олію, сіль та спеції. Добре перемішайте та залиште на 30 хвилин.
- Підготуйте панірування. Відкрийте пачку чіпсів та подрібніть їх. В окремій мисці збийте яйця, додайте щіпку солі, і ще одну тарілку насипте борошно.
- Обваліть кожен шматочок курки в борошні, потім обмокніть в яйці і насамкінець в панірування з чіпсів. Готові стріпси викладіть на підготовлене деко на невеликій відстані один від одного.
- Випікайте при 200С близько 20 хвилин|мінути|.
- Щоб приготувати соус, просто змішати всі потрібні інгредієнти.
Раніше кухар розкрив секрет приготування ідеальної хрусткої картоплі.
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