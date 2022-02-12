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Чудова ідея десерту для романтичної вечері: брауні "Чорний ліс"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Новий рецепт до Дня закоханих — шоколадний десерт
Новий рецепт до Дня закоханих — шоколадний десерт

Порадуйте кохану людину у День святого Валентина 14 лютого

На День усіх закоханих, який у 2022 році випадає на понеділок, хочеться зробити приємне для другої половинки. Скрасити свято допоможе романтична вечеря. Це один з найкращих способів показати коханій людині своє кохання та турботу, а ще це можливість здивувати й зробити приємну несподіванку.

Порадувати кохану людину можна за допомогою смачного десерту – брауні "Чорний ліс", рецептом якого поділився український шеф-кухар Володимир Ярославський.

Інгредієнти:

Печиво:

  • 150 г чорного шоколаду
  • 75 г молочного шоколаду
  • 100 г вершкового масла
  • 40-45 г какао
  • 3 середні яйця
  • 195 г цукру
  • 4 г солі

Начинка:

  • 300 г замороженої вишні
  • 45 г цукру
  • 8 г кукурудзяного крохмалю
  • 5-10 г соку лимона або апельсину

Вершки:

  • 200 г вершків
  • 30 г цукру або пудри
  • цедра апельсина або лимона

Приготування:

  1. Печиво. На водяній бані розтоплюємо шоколад разом із вершковим маслом. Як тільки масло розтане, знімаємо з плити, додаємо какао і перемішуємо.
  2. Окремо збиваємо яйця разом із цукром у стійку піну і додаємо їх у 3 прийоми в ледь теплу шоколадну суміш.
  3. Солимо і ставимо у холодне місце, щоб маса затверділа.
  4. Коли суміш охолоне та стане тягучою, викладаємо її на пергамент за допомогою ложки. Не хвилюйтеся за форму – все вирівняється!
  5. Потім ставимо у добре розігріту духовку до 220 градусів на 6 хвилин.
  6. Ще гаряче печиво формуємо кільцем по колу, щоб воно було красивим та рівним, і залишаємо його охолонути.
  7. Начинка. Розморожену вишню викладаємо на сковороду та вмикаємо середній вогонь. Потім додаємо змішаний цукор з крохмалем і постійно помішуючи, доводимо до кипіння і тримаємо ще 1 хвилину. Після чого відставляємо охолонути, накривши плівкою.
  8. Збиваємо вершки. Добре охолоджені вершки збиваємо у стійку піну разом із цукром або цукровою пудрою та цедрою для додаткового аромату.
  9. Збираємо печиво. На нижню сторону охолодженого печива за допомогою кондитерського мішка по колу випускаємо збиті вершки. А в середину викладаємо вишню та накриваємо все іншим печивом.

Приготувати на романтичну вечерю на День святого Валентина також можна і класичну італійську пасту. Рецептом страви ми ділилися раніше.

Теги:
#Рецепти #Володимир Ярославський #Брауні
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