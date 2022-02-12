Чудова ідея десерту для романтичної вечері: брауні "Чорний ліс"

Порадуйте кохану людину у День святого Валентина 14 лютого

На День усіх закоханих, який у 2022 році випадає на понеділок, хочеться зробити приємне для другої половинки. Скрасити свято допоможе романтична вечеря. Це один з найкращих способів показати коханій людині своє кохання та турботу, а ще це можливість здивувати й зробити приємну несподіванку.

Порадувати кохану людину можна за допомогою смачного десерту – брауні "Чорний ліс", рецептом якого поділився український шеф-кухар Володимир Ярославський.

Інгредієнти:

Печиво:

150 г чорного шоколаду

75 г молочного шоколаду

100 г вершкового масла

40-45 г какао

3 середні яйця

195 г цукру

4 г солі

Начинка:

300 г замороженої вишні

45 г цукру

8 г кукурудзяного крохмалю

5-10 г соку лимона або апельсину

Вершки:

200 г вершків

30 г цукру або пудри

цедра апельсина або лимона

Приготування:

Печиво. На водяній бані розтоплюємо шоколад разом із вершковим маслом. Як тільки масло розтане, знімаємо з плити, додаємо какао і перемішуємо. Окремо збиваємо яйця разом із цукром у стійку піну і додаємо їх у 3 прийоми в ледь теплу шоколадну суміш. Солимо і ставимо у холодне місце, щоб маса затверділа. Коли суміш охолоне та стане тягучою, викладаємо її на пергамент за допомогою ложки. Не хвилюйтеся за форму – все вирівняється! Потім ставимо у добре розігріту духовку до 220 градусів на 6 хвилин. Ще гаряче печиво формуємо кільцем по колу, щоб воно було красивим та рівним, і залишаємо його охолонути. Начинка. Розморожену вишню викладаємо на сковороду та вмикаємо середній вогонь. Потім додаємо змішаний цукор з крохмалем і постійно помішуючи, доводимо до кипіння і тримаємо ще 1 хвилину. Після чого відставляємо охолонути, накривши плівкою. Збиваємо вершки. Добре охолоджені вершки збиваємо у стійку піну разом із цукром або цукровою пудрою та цедрою для додаткового аромату. Збираємо печиво. На нижню сторону охолодженого печива за допомогою кондитерського мішка по колу випускаємо збиті вершки. А в середину викладаємо вишню та накриваємо все іншим печивом.

Приготувати на романтичну вечерю на День святого Валентина також можна і класичну італійську пасту. Рецептом страви ми ділилися раніше.