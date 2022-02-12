Чудова ідея десерту для романтичної вечері: брауні "Чорний ліс"
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Порадуйте кохану людину у День святого Валентина 14 лютого
На День усіх закоханих, який у 2022 році випадає на понеділок, хочеться зробити приємне для другої половинки. Скрасити свято допоможе романтична вечеря. Це один з найкращих способів показати коханій людині своє кохання та турботу, а ще це можливість здивувати й зробити приємну несподіванку.
Порадувати кохану людину можна за допомогою смачного десерту – брауні "Чорний ліс", рецептом якого поділився український шеф-кухар Володимир Ярославський.
Інгредієнти:
Печиво:
- 150 г чорного шоколаду
- 75 г молочного шоколаду
- 100 г вершкового масла
- 40-45 г какао
- 3 середні яйця
- 195 г цукру
- 4 г солі
Начинка:
- 300 г замороженої вишні
- 45 г цукру
- 8 г кукурудзяного крохмалю
- 5-10 г соку лимона або апельсину
Вершки:
- 200 г вершків
- 30 г цукру або пудри
- цедра апельсина або лимона
Приготування:
- Печиво. На водяній бані розтоплюємо шоколад разом із вершковим маслом. Як тільки масло розтане, знімаємо з плити, додаємо какао і перемішуємо.
- Окремо збиваємо яйця разом із цукром у стійку піну і додаємо їх у 3 прийоми в ледь теплу шоколадну суміш.
- Солимо і ставимо у холодне місце, щоб маса затверділа.
- Коли суміш охолоне та стане тягучою, викладаємо її на пергамент за допомогою ложки. Не хвилюйтеся за форму – все вирівняється!
- Потім ставимо у добре розігріту духовку до 220 градусів на 6 хвилин.
- Ще гаряче печиво формуємо кільцем по колу, щоб воно було красивим та рівним, і залишаємо його охолонути.
- Начинка. Розморожену вишню викладаємо на сковороду та вмикаємо середній вогонь. Потім додаємо змішаний цукор з крохмалем і постійно помішуючи, доводимо до кипіння і тримаємо ще 1 хвилину. Після чого відставляємо охолонути, накривши плівкою.
- Збиваємо вершки. Добре охолоджені вершки збиваємо у стійку піну разом із цукром або цукровою пудрою та цедрою для додаткового аромату.
- Збираємо печиво. На нижню сторону охолодженого печива за допомогою кондитерського мішка по колу випускаємо збиті вершки. А в середину викладаємо вишню та накриваємо все іншим печивом.
Приготувати на романтичну вечерю на День святого Валентина також можна і класичну італійську пасту. Рецептом страви ми ділилися раніше.
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