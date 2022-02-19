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Як приготувати сирники, які ніколи не розваляться: простий лайфхак

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Рецепт сирників у сметанному соусі Новина оновлена 19 лютого 2022, 08:51
Рецепт сирників у сметанному соусі

Таким смачним сніданком ви зможете порадувати усю сім’ю

Сирники – дуже поживний та корисний сніданок, який так люблять і дорослі, і діти. Для того, щоб зробити їх максимально корисними для здоров’я можна трохи видозмінювати класичний рецепт: наприклад, готувати сирники на цільнозерновому борошні або зовсім без борошна.

Рецептом ідеальних сирників без борошна, які виходять дуже ніжними та повітряними, поділилися у фуд-блозі bloknot.food в Інстаграм. Зазначимо, що для того, щоб сирники не розвалювалися, потрібно дотримуватися двох важливих правил. По-перше, тісто не повинно бути надто рідким, а по-друге, сирники мають бути правильного розміру, тобто не надто великими. Щоб правильно визначити кількість тесту для одного сирника, рекомендуємо відміряти його столовою ложкою.

Рецепт ідеальних сирників

Інгредієнти:

  • сир 350 г
  • 2 жовтки
  • 2 ст/л цукру
  • ванільний цукор
  • 2ст/л борошна

Для соусу:

  • сметана 200мл
  • -1 яйце
  • -3ст/л цукрової пудри

Спосіб приготування:

  1. Сир подрібніть вилкою, додайте решту інгредієнтів, добре перемішайте і сформуйте сирники.
  2. Злегка обсмажте їх у невеликому вогні.
  3. За цей час приготуйте соус. Збийте сметану з|із| яйцем і пудрою і вилийте у форму для запікання.
  4. Викладіть сирники у форму та запікайте 10 хвилин при 170 градусах.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт найсмачніших міні-піцц.

Теги:
#Сніданок #Десерт #Сирники
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