Як приготувати сирники, які ніколи не розваляться: простий лайфхак
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 468
Таким смачним сніданком ви зможете порадувати усю сім’ю
Сирники – дуже поживний та корисний сніданок, який так люблять і дорослі, і діти. Для того, щоб зробити їх максимально корисними для здоров’я можна трохи видозмінювати класичний рецепт: наприклад, готувати сирники на цільнозерновому борошні або зовсім без борошна.
Рецептом ідеальних сирників без борошна, які виходять дуже ніжними та повітряними, поділилися у фуд-блозі bloknot.food в Інстаграм. Зазначимо, що для того, щоб сирники не розвалювалися, потрібно дотримуватися двох важливих правил. По-перше, тісто не повинно бути надто рідким, а по-друге, сирники мають бути правильного розміру, тобто не надто великими. Щоб правильно визначити кількість тесту для одного сирника, рекомендуємо відміряти його столовою ложкою.
Рецепт ідеальних сирників
Інгредієнти:
- сир 350 г
- 2 жовтки
- 2 ст/л цукру
- ванільний цукор
- 2ст/л борошна
Для соусу:
- сметана 200мл
- -1 яйце
- -3ст/л цукрової пудри
Спосіб приготування:
- Сир подрібніть вилкою, додайте решту інгредієнтів, добре перемішайте і сформуйте сирники.
- Злегка обсмажте їх у невеликому вогні.
- За цей час приготуйте соус. Збийте сметану з|із| яйцем і пудрою і вилийте у форму для запікання.
- Викладіть сирники у форму та запікайте 10 хвилин при 170 градусах.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт найсмачніших міні-піцц.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-