Як приготувати сирники, які ніколи не розваляться: простий лайфхак

Таким смачним сніданком ви зможете порадувати усю сім’ю

Сирники – дуже поживний та корисний сніданок, який так люблять і дорослі, і діти. Для того, щоб зробити їх максимально корисними для здоров’я можна трохи видозмінювати класичний рецепт: наприклад, готувати сирники на цільнозерновому борошні або зовсім без борошна.

Рецептом ідеальних сирників без борошна, які виходять дуже ніжними та повітряними, поділилися у фуд-блозі bloknot.food в Інстаграм. Зазначимо, що для того, щоб сирники не розвалювалися, потрібно дотримуватися двох важливих правил. По-перше, тісто не повинно бути надто рідким, а по-друге, сирники мають бути правильного розміру, тобто не надто великими. Щоб правильно визначити кількість тесту для одного сирника, рекомендуємо відміряти його столовою ложкою.

Рецепт ідеальних сирників

Інгредієнти:

сир 350 г

2 жовтки

2 ст/л цукру

ванільний цукор

2ст/л борошна

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Для соусу:

сметана 200мл

-1 яйце

-3ст/л цукрової пудри

Спосіб приготування:

Сир подрібніть вилкою, додайте решту інгредієнтів, добре перемішайте і сформуйте сирники. Злегка обсмажте їх у невеликому вогні. За цей час приготуйте соус. Збийте сметану з|із| яйцем і пудрою і вилийте у форму для запікання. Викладіть сирники у форму та запікайте 10 хвилин при 170 градусах.

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