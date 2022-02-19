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Как приготовить сырники, которые никогда не развалятся: простой лайфхак

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Рецепт сырников в сметанном соусе Новость обновлена 19 февраля 2022, 08:51
Рецепт сырников в сметанном соусе

Таким вкусным завтраком вы сможете порадовать всю семью

Сырники — весьма питательный и полезный завтрак, который так любят и взрослые и дети. Для того, чтобы сделать их максимально полезными для здоровья можно несколько видоизменять классический рецепт: например, готовить сырники на цельнозерновой муке или же и вовсе без муки.

Рецептом идеальных сырников без муки, которые получаются очень нежными и воздушными поделились в фуд-блоге bloknot.food в Инстаграм. Отметим, что для того, чтобы сырники не разваливались, нужно соблюдать два важных правила. Во-первых, тесто не должно быть слишком жидким, а во-вторых, сырники должны быть правильного размера, то есть не слишком большими. Чтобы правильно определить количество теста для одного сырника, рекомендуем отмерять его столовой ложкой.

Рецепт идеальных сырников

Ингредиенты:

  • творог 350 г
  • 2 желтка
  • 2 ст/л сахара
  • ванильный сахар
  • 2ст/л муки

Для соуса:

  • сметана 200мл
  • -1 яйцо
  • -3ст/л сахарной пудры

Способ приготовления:

  1. Сыр измельчите вилкой, добавьте все остальные ингредиенты, хорошо перемешайте и сформируйте сырники.
  2. Слегка обжарьте их на небольшом огне.
  3. За это время приготовьте соус. Взбейте сметану с яйцом и пудрой и вылейте в форму для запекания.
  4. Выложите сырники в форму и запекайте 10 минут при 170 градусах.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт вкуснейших мини-пицц.

Теги:
#Завтрак #Десерт #Сырники
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