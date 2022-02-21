Що приготувати з буряка, крім вінегрету та "Шуби": ідея легкого та корисного салату на вечерю
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Що легкого та корисного приготувати на вечерю
Це той самий салат, який може замінити будь-яку калорійну та менш корисну страву на вашому столі. Буряк дуже корисний для організму, і в цьому рецепті його не потрібно проварювати або смажити. Досить запекти, щоб збереглися всі корисні мікроелементи та вітаміни.
Рецептом салату з запеченим буряком поділився український фудблогер Валерій Пономарь.
Інгредієнти:
- Буряк — 2 шт.
- Мікс салату
- Гірчиця зерниста — 1/2 ч.л.
- Мед -1 ст.л.
- Оливкова олія — 1 ст.л.
- Сік лайма — 1 ч.л.
- Соєвий соус — 1 ч.л.
- Чорний перець
- Горгондзола сир — 50 г
- Фісташки — 10 г
- Цибуля порей — 5-10 г
Приготування:
- Буряк запікаємо в духовці при 180° від 40 хвилин до 2-х годин залежно від розміру, зубочисткою перевіряємо на м’якість. Потім нарізаємо великими кубиками.
- Робимо заправку: у місткість кладемо половину чайної ложки гірчиці, додаємо столову ложку меду та оливкової олії, трохи соку лайма, чайну ложку соєвого соусу та чорний мелений перець.
- Буряк заправляємо окремо від зелені, після чого змішуємо із міксом салату.
- Прикрашаємо кільцями цибулі порей та сиром.
Раніше "Телеграф" опубліковував рецепт смачної закуски з буряка та майонезу.
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