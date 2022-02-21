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Що приготувати з буряка, крім вінегрету та "Шуби": ідея легкого та корисного салату на вечерю

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Салат з запеченим буряком — рецепт
Салат з запеченим буряком — рецепт

Що легкого та корисного приготувати на вечерю

Це той самий салат, який може замінити будь-яку калорійну та менш корисну страву на вашому столі. Буряк дуже корисний для організму, і в цьому рецепті його не потрібно проварювати або смажити. Досить запекти, щоб збереглися всі корисні мікроелементи та вітаміни.

Рецептом салату з запеченим буряком поділився український фудблогер Валерій Пономарь.

Інгредієнти:

  • Буряк — 2 шт.
  • Мікс салату
  • Гірчиця зерниста — 1/2 ч.л.
  • Мед -1 ст.л.
  • Оливкова олія — 1 ст.л.
  • Сік лайма — 1 ч.л.
  • Соєвий соус — 1 ч.л.
  • Чорний перець
  • Горгондзола сир — 50 г
  • Фісташки — 10 г
  • Цибуля порей — 5-10 г

Приготування:

  1. Буряк запікаємо в духовці при 180° від 40 хвилин до 2-х годин залежно від розміру, зубочисткою перевіряємо на м’якість. Потім нарізаємо великими кубиками.
  2. Робимо заправку: у місткість кладемо половину чайної ложки гірчиці, додаємо столову ложку меду та оливкової олії, трохи соку лайма, чайну ложку соєвого соусу та чорний мелений перець.
  3. Буряк заправляємо окремо від зелені, після чого змішуємо із міксом салату.
  4. Прикрашаємо кільцями цибулі порей та сиром.

Раніше "Телеграф" опубліковував рецепт смачної закуски з буряка та майонезу.

Теги:
#Буряк #Рецепти #Салати
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