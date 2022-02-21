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Что приготовить из свеклы, кроме винегрета и "Шубы": идея легкого и полезного салата на ужин

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Салат с запеченной свеклой - рецепт
Салат с запеченной свеклой - рецепт

Что легкого и полезного приготовить на ужин

Это тот самый салат, который может заменить любое калорийное и менее полезное блюдо на вашем столе. Свекла очень полезна для организма, и в этом рецепте ее не нужно проваривать или жарить. Достаточно запечь, чтобы сохранились все полезные микроэлементы и витамины.

Рецептом салата с запеченной свеклой поделился украинский фудблогер Валерий Пономарь.

Ингредиенты:

  • Свекла — 2 шт.
  • Микс салата
  • Горчица зернистая — 1/2 ч.л.
  • Мёд —1 ст.л.
  • Оливковое масло — 1 ст.л.
  • Сок лайма — 1 ч.л.
  • Соевый соус — 1 ч.л.
  • Чёрный перец
  • Горгондзола сыр — 50 гр
  • Фисташки — 10 гр
  • Лук порей — 5-10 гр

Приготовление:

  1. Свеклу запекаем в духовке при 180° от 40 минут до 2-х часов в зависимости от размера, зубочисткой проверяем на мягкость. Затем нарезаем крупными кубиками.
  2. Делаем заправку: в емкость кладем половину чайной ложки горчицы, добавляем столовую ложку меда и оливкового масла, немного сока лайма, чайную ложку соевого соуса и черный молотый перец.
  3. Свеклу заправляем отдельно от зелени, после чего смешиваем с миксом салата.
  4. Украшаем кольцами лука порей и сыром.

Ранее "Телеграф" опубликовывал рецепт вкусной закуски из свеклы и майонеза.

Теги:
#Свекла #Рецепты #Салаты
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