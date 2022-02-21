Что приготовить из свеклы, кроме винегрета и "Шубы": идея легкого и полезного салата на ужин

Что легкого и полезного приготовить на ужин

Это тот самый салат, который может заменить любое калорийное и менее полезное блюдо на вашем столе. Свекла очень полезна для организма, и в этом рецепте ее не нужно проваривать или жарить. Достаточно запечь, чтобы сохранились все полезные микроэлементы и витамины.

Рецептом салата с запеченной свеклой поделился украинский фудблогер Валерий Пономарь.

Ингредиенты:

Свекла — 2 шт.

Микс салата

Горчица зернистая — 1/2 ч.л.

Мёд —1 ст.л.

Оливковое масло — 1 ст.л.

Сок лайма — 1 ч.л.

Соевый соус — 1 ч.л.

Чёрный перец

Горгондзола сыр — 50 гр

Фисташки — 10 гр

Лук порей — 5-10 гр

Приготовление:

Свеклу запекаем в духовке при 180° от 40 минут до 2-х часов в зависимости от размера, зубочисткой проверяем на мягкость. Затем нарезаем крупными кубиками. Делаем заправку: в емкость кладем половину чайной ложки горчицы, добавляем столовую ложку меда и оливкового масла, немного сока лайма, чайную ложку соевого соуса и черный молотый перец. Свеклу заправляем отдельно от зелени, после чего смешиваем с миксом салата. Украшаем кольцами лука порей и сыром.

Ранее "Телеграф" опубликовывал рецепт вкусной закуски из свеклы и майонеза.