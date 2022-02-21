Что приготовить из свеклы, кроме винегрета и "Шубы": идея легкого и полезного салата на ужин
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Что легкого и полезного приготовить на ужин
Это тот самый салат, который может заменить любое калорийное и менее полезное блюдо на вашем столе. Свекла очень полезна для организма, и в этом рецепте ее не нужно проваривать или жарить. Достаточно запечь, чтобы сохранились все полезные микроэлементы и витамины.
Рецептом салата с запеченной свеклой поделился украинский фудблогер Валерий Пономарь.
Ингредиенты:
- Свекла — 2 шт.
- Микс салата
- Горчица зернистая — 1/2 ч.л.
- Мёд —1 ст.л.
- Оливковое масло — 1 ст.л.
- Сок лайма — 1 ч.л.
- Соевый соус — 1 ч.л.
- Чёрный перец
- Горгондзола сыр — 50 гр
- Фисташки — 10 гр
- Лук порей — 5-10 гр
Приготовление:
- Свеклу запекаем в духовке при 180° от 40 минут до 2-х часов в зависимости от размера, зубочисткой проверяем на мягкость. Затем нарезаем крупными кубиками.
- Делаем заправку: в емкость кладем половину чайной ложки горчицы, добавляем столовую ложку меда и оливкового масла, немного сока лайма, чайную ложку соевого соуса и черный молотый перец.
- Свеклу заправляем отдельно от зелени, после чего смешиваем с миксом салата.
- Украшаем кольцами лука порей и сыром.
Ранее "Телеграф" опубликовывал рецепт вкусной закуски из свеклы и майонеза.
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