Коли вдома немає м’яса: рецепт картопляних котлет з сиром

Прості та дуже ситні котлети із картоплі з сиром

Відсутність м’яса ще не привід відмовлятися від приготування котлет. Смачний гарнір так само вийде із картоплі з сиром. Приготуйте їх раз — і готуватимете їх постійно!

Дуже смачно, ще й вийде дуже гарно на тарілці, пише iamcook.ru.

Інгредієнти:

Картопля — 600 г

Сир твердий — 50 г

Яйце — 1 шт.

Борошно — 2-3 ст. л.

Сіль за смаком

Перець ч. — за смаком

Олія — 1-2 ст. л.

Приготування:

Картоплю очищаємо, миємо під проточною водою. Нарізаємо, заливаємо холодною водою. Відварюємо у підсоленій воді до готовності. Зливаємо воду, картоплю мнемо в пюре. Додаємо яйце і сир, солимо і перчимо за смаком. Перемішуємо до однорідного стану, якщо потрібно, додаємо ложку борошна. Мокрими руками формуємо котлети, валяємо їх у борошні. Розігріваємо сковороду, вливаємо трохи олії та обсмажуємо котлети до рум’яної скоринки з обох боків. Подаємо як гарнір або самостійну страву зі сметанним або кефірним соусом. Смачного!

Також із вареною картоплею можна приготувати смачний салат, рецептом якого "Телеграф" ділився раніше. Для страви знадобляться лише стручкова квасоля, солоні огірочки та цибуля.