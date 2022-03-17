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Когда дома нет мяса: рецепт картофельных котлет с сыром

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Котлеты без мяса - простой рецепт Новость обновлена 17 марта 2022, 22:09
Котлеты без мяса - простой рецепт

Простые и очень сытные котлеты из картофеля с сыром

Отсутствие мяса еще не повод отказываться от приготовления котлет. Вкусный гарнир так же получится из картофеля с сыром. Приготовьте их раз — и будете готовить их постоянно!

Очень вкусно, еще и получится очень красиво на тарелке, пишет iamcook.ru.

Ингредиенты:

  • Картофель — 600 г
  • Сыр твердый — 50 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 2-3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец ч.м. — по вкусу
  • Масло растительное — 1-2 ст. л.

Приготовление:

  1. Картофель очищаем, моем под проточной водой.
  2. Нарезаем, заливаем холодной водой. Отвариваем в подсоленной воде до готовности.
  3. Сливаем воду, картофель мнем в пюре. Добавляем яйцо и сыр, солим и перчим по вкусу.
  4. Перемешиваем до однородного состояния, если необходимо, добавляем ложку муки.
  5. Мокрыми руками формируем котлеты, валяем их в муке.
  6. Разогреваем сковороду, вливаем немного масла и обжариваем котлеты до румяной корочки с обеих сторон.
  7. Подаем как гарнир или как самостоятельное блюдо со сметанным или кефирным соусом. Приятного аппетита!

Также с варенной картошкой можно приготовить вкусный салат, рецептом которого "Телеграф" делился ранее. Для блюда понадобятся всего стручковая фасоль, соленые огурчики и лук.

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#Рецепты #Котлеты
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