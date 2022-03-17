Когда дома нет мяса: рецепт картофельных котлет с сыром
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Простые и очень сытные котлеты из картофеля с сыром
Отсутствие мяса еще не повод отказываться от приготовления котлет. Вкусный гарнир так же получится из картофеля с сыром. Приготовьте их раз — и будете готовить их постоянно!
Очень вкусно, еще и получится очень красиво на тарелке, пишет iamcook.ru.
Ингредиенты:
- Картофель — 600 г
- Сыр твердый — 50 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 2-3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец ч.м. — по вкусу
- Масло растительное — 1-2 ст. л.
Приготовление:
- Картофель очищаем, моем под проточной водой.
- Нарезаем, заливаем холодной водой. Отвариваем в подсоленной воде до готовности.
- Сливаем воду, картофель мнем в пюре. Добавляем яйцо и сыр, солим и перчим по вкусу.
- Перемешиваем до однородного состояния, если необходимо, добавляем ложку муки.
- Мокрыми руками формируем котлеты, валяем их в муке.
- Разогреваем сковороду, вливаем немного масла и обжариваем котлеты до румяной корочки с обеих сторон.
- Подаем как гарнир или как самостоятельное блюдо со сметанным или кефирным соусом. Приятного аппетита!
Также с варенной картошкой можно приготовить вкусный салат, рецептом которого "Телеграф" делился ранее. Для блюда понадобятся всего стручковая фасоль, соленые огурчики и лук.
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