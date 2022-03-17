Когда дома нет мяса: рецепт картофельных котлет с сыром

Простые и очень сытные котлеты из картофеля с сыром

Отсутствие мяса еще не повод отказываться от приготовления котлет. Вкусный гарнир так же получится из картофеля с сыром. Приготовьте их раз — и будете готовить их постоянно!

Очень вкусно, еще и получится очень красиво на тарелке, пишет iamcook.ru.

Ингредиенты:

Картофель — 600 г

Сыр твердый — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 2-3 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец ч.м. — по вкусу

Масло растительное — 1-2 ст. л.

Приготовление:

Картофель очищаем, моем под проточной водой. Нарезаем, заливаем холодной водой. Отвариваем в подсоленной воде до готовности. Сливаем воду, картофель мнем в пюре. Добавляем яйцо и сыр, солим и перчим по вкусу. Перемешиваем до однородного состояния, если необходимо, добавляем ложку муки. Мокрыми руками формируем котлеты, валяем их в муке. Разогреваем сковороду, вливаем немного масла и обжариваем котлеты до румяной корочки с обеих сторон. Подаем как гарнир или как самостоятельное блюдо со сметанным или кефирным соусом. Приятного аппетита!

Также с варенной картошкой можно приготовить вкусный салат, рецептом которого "Телеграф" делился ранее. Для блюда понадобятся всего стручковая фасоль, соленые огурчики и лук.