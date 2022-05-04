Чому млинці виходять гумовими: помилки, які роблять усі
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Рецепт млинців не складний, але буває, що з ним не всі можуть упоратися.
Млинці – це дуже проста страва, яку можна їсти у будь-який час доби. До їх складу входять прості інгредієнти, що є в кожному будинку, проте попри простоту рецепту, в процесі приготування можуть початися складності, і готове блюдо буде жорстким і гумовим.
Всі ці помилки при приготуванні млинців необхідно уникати, і тоді вони будуть дуже смачними і ніжними. Найпоширеніші причини, через які млинці не виходять, повідомляє Ukr.Media.
Чому млинці виходять гумовими
- Немає розпушувача. Якщо в тісто додати невелику кількість розпушувача, то млинці нагадуватимуть гуму.
- Якість та кількість борошна. Якщо в тісто додати багато муки, млинці будуть тягучими.
- Тісто густе. Через велику кількість борошна або нестачі яєць на млинцях утворюватиметься скоринка, а внутрішній їхній шар залишатиметься при цьому сирим.
- Помірна кількість олії. За її великої кількості млинці не тільки вийдуть жирними, але ще й гумовими.
- Багато яєць. У тісті не має бути багато білка. Інакше млинці більше нагадуватимуть омлет.
Також господарок можуть турбувати грудки, які утворюються у випечених млинцях. Як їх "минати" під час приготування тіста — дізнайтесь у нашому попередньому матеріалі.
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