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Чому млинці виходять гумовими: помилки, які роблять усі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Що потрібно додавати в тісто для млинців, щоб вони були смачними Новина оновлена 04 травня 2022, 09:30
Що потрібно додавати в тісто для млинців, щоб вони були смачними

Рецепт млинців не складний, але буває, що з ним не всі можуть упоратися.

Млинці – це дуже проста страва, яку можна їсти у будь-який час доби. До їх складу входять прості інгредієнти, що є в кожному будинку, проте попри простоту рецепту, в процесі приготування можуть початися складності, і готове блюдо буде жорстким і гумовим.

Всі ці помилки при приготуванні млинців необхідно уникати, і тоді вони будуть дуже смачними і ніжними. Найпоширеніші причини, через які млинці не виходять, повідомляє Ukr.Media.

Чому млинці виходять гумовими

  • Немає розпушувача. Якщо в тісто додати невелику кількість розпушувача, то млинці нагадуватимуть гуму.
  • Якість та кількість борошна. Якщо в тісто додати багато муки, млинці будуть тягучими.
  • Тісто густе. Через велику кількість борошна або нестачі яєць на млинцях утворюватиметься скоринка, а внутрішній їхній шар залишатиметься при цьому сирим.
  • Помірна кількість олії. За її великої кількості млинці не тільки вийдуть жирними, але ще й гумовими.
  • Багато яєць. У тісті не має бути багато білка. Інакше млинці більше нагадуватимуть омлет.

Також господарок можуть турбувати грудки, які утворюються у випечених млинцях. Як їх "минати" під час приготування тіста — дізнайтесь у нашому попередньому матеріалі.

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#Рецепт #Млинці #Млинці
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