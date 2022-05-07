Як замаринувати шашлик із свинини за 1 годину: простий рецепт маринаду
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Для надання невеликої кислинки до маринаду можна додати лимон.
Сонце, тепло та вихідні – чи це не привід вибратися на природу зі своїми друзями та посмажити смачний шашлик. Щоб похід на пікнік вдався, важливо вміти правильно вибирати м’ясо, про що ми писали раніше, а також правильно його маринувати.
Одним із відмінних маринадів для м’яса є газована мінеральна вода. Завдяки їй шашлик виходить соковитим та ніжним. На додаток, щоб замаринувати м’ясо в такому маринаді, не потрібно багато часу: для свинини достатньо лише 1 години.
Рецепт швидкого маринаду для шашлику на мінералці
Інгредієнти:
- свинина (шийка) — 1,5 кг
- цибуля — 2-3 великих цибулини
- мінеральна вода сильногазована — 1 літр
- розмарин 1 ч. л.
- лавровий лист — 2-3 шт.
- сіль — 1,5 ч. л.
- перець на смак
Спосіб приготування: ⠀
- М’ясо наріжте однаковими шматочками і складіть у миску, додайте сіль, перець та розмарин.
- Ріпчасту цибулю наріжте кільцями і розімніть руками до м’якості. Так цибуля швидше віддасть сік м’ясу.
- Лавровий лист подрібніть руками та всипте в маринад, все розмішайте.
- Залийте все газованою мінеральною водою.
- Накрийте харчовою плівкою і залиште маринуватися на 1-4 години.
Раніше "Телеграф" розповідав про найнебезпечніші маринади для шашлику, які краще не використовувати. Такі маринади можуть зашкодити вашому здоров’ю.
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