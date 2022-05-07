Як замаринувати шашлик із свинини за 1 годину: простий рецепт маринаду

Для надання невеликої кислинки до маринаду можна додати лимон.

Сонце, тепло та вихідні – чи це не привід вибратися на природу зі своїми друзями та посмажити смачний шашлик. Щоб похід на пікнік вдався, важливо вміти правильно вибирати м’ясо, про що ми писали раніше, а також правильно його маринувати.

Одним із відмінних маринадів для м’яса є газована мінеральна вода. Завдяки їй шашлик виходить соковитим та ніжним. На додаток, щоб замаринувати м’ясо в такому маринаді, не потрібно багато часу: для свинини достатньо лише 1 години.

Рецепт швидкого маринаду для шашлику на мінералці

Інгредієнти:

свинина (шийка) — 1,5 кг

цибуля — 2-3 великих цибулини

мінеральна вода сильногазована — 1 літр

розмарин 1 ч. л.

лавровий лист — 2-3 шт.

сіль — 1,5 ч. л.

перець на смак

Спосіб приготування: ⠀

М’ясо наріжте однаковими шматочками і складіть у миску, додайте сіль, перець та розмарин. Ріпчасту цибулю наріжте кільцями і розімніть руками до м’якості. Так цибуля швидше віддасть сік м’ясу. Лавровий лист подрібніть руками та всипте в маринад, все розмішайте. Залийте все газованою мінеральною водою. Накрийте харчовою плівкою і залиште маринуватися на 1-4 години.

Раніше "Телеграф" розповідав про найнебезпечніші маринади для шашлику, які краще не використовувати. Такі маринади можуть зашкодити вашому здоров’ю.