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Як замаринувати шашлик із свинини за 1 годину: простий рецепт маринаду

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Приправи та прянощі для маринаду можна вибирати на свій розсуд Новина оновлена 07 травня 2022, 14:25
Приправи та прянощі для маринаду можна вибирати на свій розсуд

Для надання невеликої кислинки до маринаду можна додати лимон.

Сонце, тепло та вихідні – чи це не привід вибратися на природу зі своїми друзями та посмажити смачний шашлик. Щоб похід на пікнік вдався, важливо вміти правильно вибирати м’ясо, про що ми писали раніше, а також правильно його маринувати.

Одним із відмінних маринадів для м’яса є газована мінеральна вода. Завдяки їй шашлик виходить соковитим та ніжним. На додаток, щоб замаринувати м’ясо в такому маринаді, не потрібно багато часу: для свинини достатньо лише 1 години.

Рецепт швидкого маринаду для шашлику на мінералці

Інгредієнти:

  • свинина (шийка) — 1,5 кг
  • цибуля — 2-3 великих цибулини
  • мінеральна вода сильногазована — 1 літр
  • розмарин 1 ч. л.
  • лавровий лист — 2-3 шт.
  • сіль — 1,5 ч. л.
  • перець на смак

Спосіб приготування: ⠀

  1. М’ясо наріжте однаковими шматочками і складіть у миску, додайте сіль, перець та розмарин.
  2. Ріпчасту цибулю наріжте кільцями і розімніть руками до м’якості. Так цибуля швидше віддасть сік м’ясу.
  3. Лавровий лист подрібніть руками та всипте в маринад, все розмішайте.
  4. Залийте все газованою мінеральною водою.
  5. Накрийте харчовою плівкою і залиште маринуватися на 1-4 години.

Раніше "Телеграф" розповідав про найнебезпечніші маринади для шашлику, які краще не використовувати. Такі маринади можуть зашкодити вашому здоров’ю.

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