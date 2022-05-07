Как замариновать шашлык из свинины за 1 час: простой рецепт маринада

Для придания небольшой кислинки в маринад можно добавить и лимон.

Солнце, тепло и выходные — это ли не повод выбраться на природу со своими друзьями и пожарить вкусный шашлык. А чтобы поход на пикник удался, важно уметь правильно выбирать мясо, о чем мы писали ранее, а также правильно его мариновать.

Одним из отличных маринадов для мяса является газированная минеральная вода. Благодаря ей шашлык получается сочным и нежным. Более того, чтобы замариновать мясо в таком маринаде не нужно много времени: для свинины достаточно всего 1 часа.

Рецепт быстрого маринада для шашлыка на минералке

Ингредиенты:

свинина (шейка) — 1,5 кг

репчатый лук — 2-3 больших луковицы

минеральная вода сильно газированная — 1 литр

розмарин 1 ч. л.

лавровый лист — 2-3 шт.

соль — 1,5 ч. л.

перец по вкусу

Способ приготовления: ⠀

Мясо нарежьте одинаковыми кусочками и сложите в миску, добавьте соль, перец и розмарин. Репчатый лук нарежьте кольцами и разомните руками до мягкости. Так лук быстрее отдаст сок мясу. Лавровый лист измельчите руками и всыпьте в маринад, все размешайте. Залейте все газированной минеральной водой. Накройте пищевой пленкой и оставьте мариноваться на 1-4 часа.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых опасных маринадах для шашлыка, которые лучше не использовать. Такие маринады могут навредить вашему здоровью.