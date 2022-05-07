Как замариновать шашлык из свинины за 1 час: простой рецепт маринада
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Для придания небольшой кислинки в маринад можно добавить и лимон.
Солнце, тепло и выходные — это ли не повод выбраться на природу со своими друзьями и пожарить вкусный шашлык. А чтобы поход на пикник удался, важно уметь правильно выбирать мясо, о чем мы писали ранее, а также правильно его мариновать.
Одним из отличных маринадов для мяса является газированная минеральная вода. Благодаря ей шашлык получается сочным и нежным. Более того, чтобы замариновать мясо в таком маринаде не нужно много времени: для свинины достаточно всего 1 часа.
Рецепт быстрого маринада для шашлыка на минералке
Ингредиенты:
- свинина (шейка) — 1,5 кг
- репчатый лук — 2-3 больших луковицы
- минеральная вода сильно газированная — 1 литр
- розмарин 1 ч. л.
- лавровый лист — 2-3 шт.
- соль — 1,5 ч. л.
- перец по вкусу
Способ приготовления: ⠀
- Мясо нарежьте одинаковыми кусочками и сложите в миску, добавьте соль, перец и розмарин.
- Репчатый лук нарежьте кольцами и разомните руками до мягкости. Так лук быстрее отдаст сок мясу.
- Лавровый лист измельчите руками и всыпьте в маринад, все размешайте.
- Залейте все газированной минеральной водой.
- Накройте пищевой пленкой и оставьте мариноваться на 1-4 часа.
Ранее "Телеграф" рассказывал о самых опасных маринадах для шашлыка, которые лучше не использовать. Такие маринады могут навредить вашему здоровью.
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