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Як нарізати зварене яйце, щоб воно не кришилося: проста хитрість

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Щоб жовток не кришився потрібна крижана вода Новина оновлена 07 травня 2022, 16:08
Щоб жовток не кришився потрібна крижана вода

Одна маленька хитрість легко розв'язує цю проблему

Варене яйце – це не тільки частий інгредієнт у різних салатах, але й сама по собі смачна та корисна страва. Однак при їх приготуванні господині часто стикаються з двома проблемами — погано знімається шкаралупа і при нарізці кришаться жовтки. Як впоратися зі шкаралупою, ми вже розповідали, а тепер розберімося, як правильно нарізати яйця.

Про простий лайфхак, який допоможе позбавитися розкришених жовтків, пише Ukr.Media.

Як порізати зварене яйце, щоб воно не кришилося

Варене яйце не потрібно різати теплим та сухим ножем, а навпаки його лезо потрібно промити під краном холодною водою. Причому, чим холодніша вода, тим краще. У такому разі жовток залишиться цілим і не сипатиметься.

Зазначимо, що цей лайфхак допоможе в нарізці ще одного, не менш популярного для багатьох салатів інгредієнта – вареної картоплі.

Раніше "Телеграф" писав, що у приготуванні гречки також є кілька важливих секретів, які допоможуть зробити страву смачнішою. Як правильно зварити гречку, щоб вона була розсипчастою, але не сухою — читайте в нашому матеріалі.

Теги:
#Яйця #Лафхак #Варені яйця
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