Как порезать сваренное яйцо, чтобы оно не крошилось: простая хитрость

Одна маленькая хитрость с легкостью решает эту проблему

Варене яйца — это не только частый ингредиент в различных салатах, но и само по себе вкусное и полезное блюдо. Однако при их приготовлении хозяйки часто сталкиваются с двумя проблемами — плохо снимается скорлупа и при нарезке крошатся желтки. Как справиться со скорлупой, мы уже рассказывали, а теперь давайте разберемся, как же правильно нарезать яйца.

О простом лайфхаке, который поможет избавиться от раскрошенных желтков, пишет Ukr.Media.

Как порезать сваренное яйцо, чтобы оно не крошилось

Вареное яйцо не нужно резать теплым и сухим ножом, а наоборот его лезвие нужно промыть под краном холодной водой. Причем чем холоднее вода, тем лучше. В таком случае желток останется целым и не будет сыпаться.

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Отметим, что этот лайфхак поможет в нарезке еще одного, не менее популярного для многих салатов ингредиента – вареного картофеля.

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