Укр

Как порезать сваренное яйцо, чтобы оно не крошилось: простая хитрость

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Чтобы желток не крошился нужна ледяная вода Новость обновлена 07 мая 2022, 16:08
Чтобы желток не крошился нужна ледяная вода

Одна маленькая хитрость с легкостью решает эту проблему

Варене яйца — это не только частый ингредиент в различных салатах, но и само по себе вкусное и полезное блюдо. Однако при их приготовлении хозяйки часто сталкиваются с двумя проблемами — плохо снимается скорлупа и при нарезке крошатся желтки. Как справиться со скорлупой, мы уже рассказывали, а теперь давайте разберемся, как же правильно нарезать яйца.

О простом лайфхаке, который поможет избавиться от раскрошенных желтков, пишет Ukr.Media.

Как порезать сваренное яйцо, чтобы оно не крошилось

Вареное яйцо не нужно резать теплым и сухим ножом, а наоборот его лезвие нужно промыть под краном холодной водой. Причем чем холоднее вода, тем лучше. В таком случае желток останется целым и не будет сыпаться.

Отметим, что этот лайфхак поможет в нарезке еще одного, не менее популярного для многих салатов ингредиента – вареного картофеля.

Ранее "Телеграф" писал, что в приготовлении гречки также есть несколько важных секретов, которые помогут сделать блюдо вкуснее. Как правильно сварить гречку, чтобы она была рассыпчатой, но при этом не сухой — читайте в нашем материале.

Теги:
#Яйца #Лафхак #Вареные яйца
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