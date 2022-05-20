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Банальні помилки, що зіпсують смак вашого супу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Важливо стежити за температурою та черговістю додавання інгредієнтів Новина оновлена 20 травня 2022, 07:44
Важливо стежити за температурою та черговістю додавання інгредієнтів

Знаючи "як не треба", ваші супи завжди будуть виходити ідеальними.

Суп — це дуже популярна страва, яка є однією з важливих складових повноцінного обіду. Вони бувають різні: рисові, з гречкою або макаронами, просто картопляні, з фрикадельками тощо. Однак їх усіх об'єднують дрібні та банальні помилки, які можуть зіпсувати смак супу. І, на жаль, їх робить кожна друга домогосподарка.

Про найпоширеніші помилки у приготуванні супу, пише Ukr.Media.

Помилки, які псують смак супу

  • Температура приготування. Важливо варити суп на середньому вогні, адже через високу температуру інгредієнти втратять свій аромат та смак, а суп у результаті не буде наваристим.
  • Черговість овочів. Не варто забувати, що овочі в супі готуються з різною швидкістю, тому інгредієнти, нарізані великими шматками, потрібно додавати в першу чергу, а дрібні в кінці приготування.
  • Додавати продукти вчасно. Крім черговості важливу роль відіграє своєчасність. Наприклад, макарони або крупу потрібно додавати в суп за 15 хвилин до завершення, овочі на самому початку і відварене м’ясо теж на самому кінці.
  • Додавання приправи. Жодних приправ на початку приготування супу — тільки наприкінці варіння або навіть після вимкнення вогню.

Також ми розповідали, який секретний інгредієнт пропонують додавати господиням у борщ, щоб він був найсмачнішим.

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#Помилки #Суп