Як стерилізувати банки для консервації в мікрохвильовці: найлегший спосіб

Стерилізація в мікрохвильовці — один з сучасних і швидких способів стерилізації банок

Заготівля консервації – це досить трудомісткий процес. Для прискорення процесу винайдено багато різних способів. Найшвидшим і найлегшим методом є стерилізація банок у мікрохвильовій печі.

При цьому способі можна одночасно стерилізувати кілька штук, якщо банки не великі, пише etnosoft.com.ua.

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Скільки часу і як правильно стерилізувати банки у мікрохвильовці

У банку будь-якого обсягу наливаємо 1-2 см води та ставимо в мікрохвильовку. Включаємо на 2-3 хвилини на потужність 700-800 Вт. За цей час вода в банках закипає та відбувається стерилізація парою. При стерилізації великих (3-літрових) банок час стерилізації потрібно збільшити до 5 хвилин.

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