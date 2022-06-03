Как стерилизовать банки для консервации в микроволновке: легчайший способ

Стерилизация в микроволновке — один из современных и быстрых способов стерилизации банок

Заготовка консервации – это достаточно трудоемкий процесс. Для ускорения процесса придумано много разных способов. Самым быстрым и легким методом является стерилизация банок в микроволновке.

При этом способе можно одновременно стерилизовать несколько штук, если банки не велики, пишет etnosoft.com.ua.

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Сколько времени и как правильно стерилизовать банки в микроволновке

В банке любого объема наливаем 1-2 см воды и ставим в микроволновку. Включаем на 2-3 минуты на мощность 700-800 ватт. За это время вода в банках закипает и происходит стерилизация паром. При стерилизации больших (3-х литровых) банок время стерилизации нужно увеличить до 5 минут.

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