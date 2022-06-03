Чим замінити дріжджі: цей засіб є на кожній кухні

Дріжджі важко засвоюються та не рекомендуються при захворюваннях печінки або шлунка.

Дріжджі — це один із тих продуктів, які досить широко застосовують у кулінарії. Без них практично неможливо приготувати смачне та пишне тісто, яке використовують у рецептах пиріжків або пирогів. Однак цей продукт все ж таки можна замінити.

Відмінною альтернативою дріжджам є сода, пише belnovosti. Цей варіант підійде для тих господарок, яких відмовилися від дріжджового тіста, або сидять на дієті чи правильному харчуванні.

Чим замінити дріжджі у випічці

Звичайна харчова сода так само як і дріжджі допоможе надати тісту повітряної форми. Також дріжджі краще замінювати содою в тісті з підвищеною кислотністю, тобто тому, яке приготовлене на кефірі, сироватці або кислому молоці. Якщо ж тісто прісне (за основу взято воду чи молоко), соду потрібно "погасити", використовуючи оцет або сік лимона.

Варто зазначити, що структура та смак випічки на сосі трохи відрізнятиметься від дріжджової.

Також ще однією заміною дріжджів є розпушувач. Його треба змішувати з борошном, перш ніж відправити у місткість із тістом.

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