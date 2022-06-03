Чем заменить дрожжи: это средство есть на каждой кухне

Дрожжи тяжело усваиваются и не рекомендуются при заболеваниях печени или желудка.

Дрожжи — это один из тех продуктов, которые довольно широко применяют в кулинарии. Без них практически невозможно приготовить вкусное и пышное тесто, которое используют в рецептах пирожков или пирогов. Однако этот продукт все же можно заменить.

Отличной альтернативой дрожжам является сода, пишет belnovosti. Этот вариант подойдет для тех хозяек, которых отказались от дрожжевого теста, или сидят на диете или правильном питании.

Чем заменить дрожжи в выпечке

Обычная пищевая сода так же как и дрожжи поможет придать тесту воздушную форму. Также дрожжи лучше заменять содой в тесте с повышенной кислотностью, то есть в том, которое приготовлено на кефире, сыворотке или кислом молоке. Если же тесто пресное (за основу взята вода или молоко), соду нужно "погасить", используя уксус или сок лимона.

Стоит отметить, что структура и вкус выпечки на соде будет немного отличаться от дрожжевой.

Также еще одной заменой дрожжам является разрыхлитель. Его принято смешивать с мукой, прежде чем отправить в емкость с тестом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить пирожки, которые не будут черстветь.