Що додати до рису, щоб він не злипався: хитрість у двох інгредієнтах

Завдяки цьому лайфхаку вам вдасться приготувати смачний і розсипчастий рис.

Рисова каша — це один з найпопулярніших гарнірів, з яким чудово поєднуються як м’ясні, так і рибні страви. Однак часто виходить так, що рис злипається, і каша виходить не дуже смачною та красивою на вигляд. Як приготувати гречку так, щоб вона була розсипчастою, ми вже писали раніше, а тепер розповімо, як приготувати рис так, щоб він не злипався.

Отримати ідеальний рисовий гарнір легко, якщо знати про два "таємні" інгредієнти. Якщо їх додати до каші під час варіння, то страва буде розсипчастою, пише belnovosti.

Як зварити розсипчастий рис

Допоможе приготувати розсипчасту кашу – звичайний столовий оцет. На 2 л води потрібно використовувати лише 1 ст. л. оцту.

Другий інгредієнт, який може замінити оцет, є молоко. Для потрібного ефекту потрібно лише 2 ст. л. на 2 л. Найкраще використовувати холодне молоко.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати пісні голубці з картоплею.