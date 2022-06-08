Что добавить в рис, чтобы он не слипался: хитрость в двух ингредиентах

Благодаря этому лайфхаку у вас получится приготовить вкусный и рассыпчатый рис.

Рисовая каша — это один из самых популярных гарниров, с которым отлично сочетаются как мясные, так и рыбные блюда. Однако часто выходит так, что рис слипается, и каша получается не очень вкусной и красивой на вид. Как приготовить гречку так, чтобы она была рассыпчатой, мы уже писали ранее, а теперь расскажем о том, как приготовить рис так, чтобы он не слипался.

Получить идеальный рисовый гарнир легко, если знать о двух "тайных" ингредиентах. Если их добавить к каше во время варки, то блюдо будет рассыпчатым, пишет belnovosti.

Как сварить рассыпчатый рис

Поможет приготовить рассыпчатую кашу — обычный столовый уксус. На 2 л воды нужно использовать всего 1 ст. л. уксуса.

Второй ингредиент, который может заменить уксус, является молоко. Для нужного эффекта требуется всего 2 ст. л. на 2 л. Лучше всего использовать холодное молоко.

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