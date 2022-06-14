Найсмачніша сирна закуска всього за 15 хвилин: рецепт швидкого перекусу

Це чудова ідея як для швидкого перекушування, так і для оригінальної святкової закуски.

У такий непростий час важливо хоч іноді, але відволікатися від новин і проводити вечір у компанії своїх рідних або друзів. І навіть можна дозволити собі випити небагато, наприклад, пива або сидру. А за закуску можна приготувати швидку піцу-"п’ятихвилинку" або популярні — сирні кульки.

Рецепт хрустких та повітряних домашніх сирних кульок, на приготування яких знадобиться не більше 15 хвилин, "Телеграф" знайшов на порталі "Так просто". Готуйте одразу багато, адже будьте певні, всі 100% попросять добавки.

Сирні кульки: рецепт

Інгредієнти:

270 г твердого сиру

3 ст. л. пшеничного борошна

10 г розпушувача

2 яйця

олія для смаження

панірувальні сухарі

Спосіб приготування:

Відокремте білки від жовтків, і збийте білки до твердих піків. Просійте в миску борошно та розпушувач та акуратно змішайте сухі інгредієнти з білками. Твердий сир натріть на дрібній тертці та додайте його до білкової маси. Ретельно все перемішайте. Скачайте з сирного тіста невеликі кульки, і посипте їх панірувальними сухарями. Нагрійте в сотейнику олію. Його потрібно налити так, щоб сирні кульки були повністю покриті під час приготування. Обсмажуйте кульки частинами до появи золотистої скориночки. Здебільшого достатньо лише 30–40 секунд. Готові сирні кульки викладіть на паперовий рушник, щоб позбавитися зайвої олії.

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