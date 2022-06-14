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Вкуснейшая сырная закуска всего за 15 минут: рецепт быстрого перекуса

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Эта закуска придется по вкусу всем
Эта закуска придется по вкусу всем

Это отличная идея как для быстрого перекуса, так и для оригинальной праздничной закуски.

В столь непростое время, важно хоть иногда, но отвлекаться от новостей и проводить вечер в компании своих родных или друзей. И даже можно позволить себе выпить немного, к примеру, пива или сидра. А в качестве закуски можно приготовить быструю пиццу-"пятиминутку" или же популярные — сырные шарики.

Рецепт хрустящих и воздушных домашних сырных шариков, на приготовление которых понадобится не больше 15 минут, "Телеграф" нашел на портале "Так просто". Готовьте сразу много, ведь будьте уверенны, все 100% попросят добавки.

Сырные шарики: рецепт

Ингредиенты:

  • 270 г твердого сыра
  • 3 ст. л. пшеничной муки
  • 10 г разрыхлителя
  • 2 яйца
  • растительное масло для жарки
  • панировочные сухари

Способ приготовления:

  1. Отделите белки от желтков, и взбейте белки до твердых пиков.
  2. Просейте в миску муку и разрыхлитель и аккуратно смешайте сухие ингредиенты с белками.
  3. Твердый сыр натрите на мелкой терке и добавьте его к белковой массе. Тщательно все перемешайте.
  4. Скатайте из сырного теста небольшие шарики, и посыпьте их панировочными сухарями.
  5. Нагрейте в сотейнике растительное масло. Его нужно налить так, чтобы сырные шарики были полностью покрыты во время готовки.
  6. Обжаривайте шарики частями до появления золотистой корочки. В основном достаточно всего 30–40 секунд.
  7. Готовые сырные шарики выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

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Теги:
#Рецепт #Закуска #сырные шарики