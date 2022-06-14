Вкуснейшая сырная закуска всего за 15 минут: рецепт быстрого перекуса
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Это отличная идея как для быстрого перекуса, так и для оригинальной праздничной закуски.
В столь непростое время, важно хоть иногда, но отвлекаться от новостей и проводить вечер в компании своих родных или друзей. И даже можно позволить себе выпить немного, к примеру, пива или сидра. А в качестве закуски можно приготовить быструю пиццу-"пятиминутку" или же популярные — сырные шарики.
Рецепт хрустящих и воздушных домашних сырных шариков, на приготовление которых понадобится не больше 15 минут, "Телеграф" нашел на портале "Так просто". Готовьте сразу много, ведь будьте уверенны, все 100% попросят добавки.
Сырные шарики: рецепт
Ингредиенты:
- 270 г твердого сыра
- 3 ст. л. пшеничной муки
- 10 г разрыхлителя
- 2 яйца
- растительное масло для жарки
- панировочные сухари
Способ приготовления:
- Отделите белки от желтков, и взбейте белки до твердых пиков.
- Просейте в миску муку и разрыхлитель и аккуратно смешайте сухие ингредиенты с белками.
- Твердый сыр натрите на мелкой терке и добавьте его к белковой массе. Тщательно все перемешайте.
- Скатайте из сырного теста небольшие шарики, и посыпьте их панировочными сухарями.
- Нагрейте в сотейнике растительное масло. Его нужно налить так, чтобы сырные шарики были полностью покрыты во время готовки.
- Обжаривайте шарики частями до появления золотистой корочки. В основном достаточно всего 30–40 секунд.
- Готовые сырные шарики выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
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