Вкуснейшая сырная закуска всего за 15 минут: рецепт быстрого перекуса

Это отличная идея как для быстрого перекуса, так и для оригинальной праздничной закуски.

В столь непростое время, важно хоть иногда, но отвлекаться от новостей и проводить вечер в компании своих родных или друзей. И даже можно позволить себе выпить немного, к примеру, пива или сидра. А в качестве закуски можно приготовить быструю пиццу-"пятиминутку" или же популярные — сырные шарики.

Рецепт хрустящих и воздушных домашних сырных шариков, на приготовление которых понадобится не больше 15 минут, "Телеграф" нашел на портале "Так просто". Готовьте сразу много, ведь будьте уверенны, все 100% попросят добавки.

Сырные шарики: рецепт

Ингредиенты:

270 г твердого сыра

3 ст. л. пшеничной муки

10 г разрыхлителя

2 яйца

растительное масло для жарки

панировочные сухари

Способ приготовления:

Отделите белки от желтков, и взбейте белки до твердых пиков. Просейте в миску муку и разрыхлитель и аккуратно смешайте сухие ингредиенты с белками. Твердый сыр натрите на мелкой терке и добавьте его к белковой массе. Тщательно все перемешайте. Скатайте из сырного теста небольшие шарики, и посыпьте их панировочными сухарями. Нагрейте в сотейнике растительное масло. Его нужно налить так, чтобы сырные шарики были полностью покрыты во время готовки. Обжаривайте шарики частями до появления золотистой корочки. В основном достаточно всего 30–40 секунд. Готовые сырные шарики выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

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