Ви такий салат ще не куштували: простий рецепт з рисом на зиму

Цей салат дуже рятує взимку, добре йде як додаток до гарніру

Бувають дні, коли дуже рятують рецепти овочевих заготівель з крупами.

Салат з рисом та овочами можна використовувати взимку як закуску до основних страв, або подавати як першу чи другу страву. Рецептом консервації поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Інгредієнти:

стиглі червоні помідори — 3 кг

солодкий перець — 1 кг

цибуля ріпчаста — 1 кг

морква — 1 кг

рис — 1-2 склянки;

олія — 2 склянки

кухонна сіль — 3 ст. ложки (без гірки)

цукровий пісок — 2 ст. ложки

Приготування:

Кришки та банки (напівлітрові або літрові) миємо і стерилізуємо. Очищену цибулю нарізаємо півкільцями. Миту та очищену моркву натираємо на великій тертці. Чистий болгарський перець нарізаємо соломкою. Рис добре промиваємо до прозорої води. Помідори миємо та дрібно нарізаємо. У велику каструлю вливаємо олію і доводимо її до кипіння. У розпечену олію кладемо нарізану цибулю і натерту моркву, перемішуємо і обсмажуємо 10 хвилин, періодично помішуючи. Додаємо нарізаний соломкою перець, все перемішуємо та обсмажуємо овочі ще 10 хвилин. У салат додаємо рис, подрібнені томати, сіль та цукор, і продовжуємо тушити ще 20 хв, не забуваючи помішувати. Через 20 хв заповнюємо гарячим салатом стерилізовані півлітрові або 700-грамові банки та закочуємо їх кришками. Банки перевертаємо дном нагору і вкриваємо ковдрою до повного остигання.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт смачного та пікантного салату з кабачків на зиму під назвою "Анкл Бенс".