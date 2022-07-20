Ви такий салат ще не куштували: простий рецепт з рисом на зиму
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Цей салат дуже рятує взимку, добре йде як додаток до гарніру
Бувають дні, коли дуже рятують рецепти овочевих заготівель з крупами.
Салат з рисом та овочами можна використовувати взимку як закуску до основних страв, або подавати як першу чи другу страву. Рецептом консервації поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Інгредієнти:
- стиглі червоні помідори — 3 кг
- солодкий перець — 1 кг
- цибуля ріпчаста — 1 кг
- морква — 1 кг
- рис — 1-2 склянки;
- олія — 2 склянки
- кухонна сіль — 3 ст. ложки (без гірки)
- цукровий пісок — 2 ст. ложки
Приготування:
- Кришки та банки (напівлітрові або літрові) миємо і стерилізуємо.
- Очищену цибулю нарізаємо півкільцями. Миту та очищену моркву натираємо на великій тертці. Чистий болгарський перець нарізаємо соломкою. Рис добре промиваємо до прозорої води. Помідори миємо та дрібно нарізаємо.
- У велику каструлю вливаємо олію і доводимо її до кипіння.
- У розпечену олію кладемо нарізану цибулю і натерту моркву, перемішуємо і обсмажуємо 10 хвилин, періодично помішуючи.
- Додаємо нарізаний соломкою перець, все перемішуємо та обсмажуємо овочі ще 10 хвилин.
- У салат додаємо рис, подрібнені томати, сіль та цукор, і продовжуємо тушити ще 20 хв, не забуваючи помішувати.
- Через 20 хв заповнюємо гарячим салатом стерилізовані півлітрові або 700-грамові банки та закочуємо їх кришками.
- Банки перевертаємо дном нагору і вкриваємо ковдрою до повного остигання.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт смачного та пікантного салату з кабачків на зиму під назвою "Анкл Бенс".