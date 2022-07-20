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Ви такий салат ще не куштували: простий рецепт з рисом на зиму

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Салат з рисом та овочами
Салат з рисом та овочами

Цей салат дуже рятує взимку, добре йде як додаток до гарніру

Бувають дні, коли дуже рятують рецепти овочевих заготівель з крупами.

Салат з рисом та овочами можна використовувати взимку як закуску до основних страв, або подавати як першу чи другу страву. Рецептом консервації поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Інгредієнти:

  • стиглі червоні помідори — 3 кг
  • солодкий перець — 1 кг
  • цибуля ріпчаста — 1 кг
  • морква — 1 кг
  • рис — 1-2 склянки;
  • олія — 2 склянки
  • кухонна сіль — 3 ст. ложки (без гірки)
  • цукровий пісок — 2 ст. ложки

Приготування:

  1. Кришки та банки (напівлітрові або літрові) миємо і стерилізуємо.
  2. Очищену цибулю нарізаємо півкільцями. Миту та очищену моркву натираємо на великій тертці. Чистий болгарський перець нарізаємо соломкою. Рис добре промиваємо до прозорої води. Помідори миємо та дрібно нарізаємо.
  3. У велику каструлю вливаємо олію і доводимо її до кипіння.
  4. У розпечену олію кладемо нарізану цибулю і натерту моркву, перемішуємо і обсмажуємо 10 хвилин, періодично помішуючи.
  5. Додаємо нарізаний соломкою перець, все перемішуємо та обсмажуємо овочі ще 10 хвилин.
  6. У салат додаємо рис, подрібнені томати, сіль та цукор, і продовжуємо тушити ще 20 хв, не забуваючи помішувати.
  7. Через 20 хв заповнюємо гарячим салатом стерилізовані півлітрові або 700-грамові банки та закочуємо їх кришками.
  8. Банки перевертаємо дном нагору і вкриваємо ковдрою до повного остигання.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт смачного та пікантного салату з кабачків на зиму під назвою "Анкл Бенс".

Теги:
#Рецепти #Мал #Салати #Консервація