Що приготувати з кабачків на зиму: надзвичайно смачний салат "Анкл Бенс"
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Дуже смачний та пікантний салат на зиму
Ці овочі підходять для приготування різних страв. З кабачків виходять чудові котлетки, кабачкова ікра, а також кабачкові млинці.
У цьому матеріалі ділимося з читачами рецептом смачного та пікантного з кабачків салату на зиму під назвою "Анкл Бенс", прозваний на честь американського соусу Uncle Ben’s, популярного у 90-ті роки. Ця заготівля — домашня варіація популярного і дорогого в той час продукту.
Як приготувати салат "Анкл Бенс" на зиму
Інгредієнти:
- Кабачки – 2 кг
- Цибуля — 600 г
- Солодкий перець — 60 г
- Помідори — 1 кг
Для маринаду:
- Олія — 1 склянка
- Цукор — 0,5 склянки
- Сіль — 2 ст.л.
- Оцет 9% — 0,5 стакана (можна трохи менше)
- Томатна паста – 3 ст.л.
Приготування:
- Кабачки, перець нарізаємо соломкою, цибулю півкільцями, помідори на часточки.
- Всі інгредієнти маринаду з’єднуємо в глибокій мисці і доводимо до кипіння на середньому вогні, кладемо кабачки і помішуючи варимо 10 хвилин, далі йде цибуля, варимо 5 хвилин, далі перець, варимо 5 хвилин, і, нарешті, помідори, варимо 10-15 хвилин. Під час варіння постійно перемішуємо дерев’яною лопаткою.
- Гарячий салат кладемо по стерилізованих банках, перевертаємо кришкою донизу і в такому вигляді даємо охолонути при кімнатній температурі. Зберігаємо у прохолодному місці.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт апетитної кабачкової піци.