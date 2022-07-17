Що приготувати з кабачків на зиму: надзвичайно смачний салат "Анкл Бенс"

Дуже смачний та пікантний салат на зиму

Ці овочі підходять для приготування різних страв. З кабачків виходять чудові котлетки, кабачкова ікра, а також кабачкові млинці.

У цьому матеріалі ділимося з читачами рецептом смачного та пікантного з кабачків салату на зиму під назвою "Анкл Бенс", прозваний на честь американського соусу Uncle Ben’s, популярного у 90-ті роки. Ця заготівля — домашня варіація популярного і дорогого в той час продукту.

Як приготувати салат "Анкл Бенс" на зиму

Інгредієнти:

Кабачки – 2 кг

Цибуля — 600 г

Солодкий перець — 60 г

Помідори — 1 кг

Для маринаду:

Олія — 1 склянка

Цукор — 0,5 склянки

Сіль — 2 ст.л.

Оцет 9% — 0,5 стакана (можна трохи менше)

Томатна паста – 3 ст.л.

Приготування:

Кабачки, перець нарізаємо соломкою, цибулю півкільцями, помідори на часточки. Всі інгредієнти маринаду з’єднуємо в глибокій мисці і доводимо до кипіння на середньому вогні, кладемо кабачки і помішуючи варимо 10 хвилин, далі йде цибуля, варимо 5 хвилин, далі перець, варимо 5 хвилин, і, нарешті, помідори, варимо 10-15 хвилин. Під час варіння постійно перемішуємо дерев’яною лопаткою. Гарячий салат кладемо по стерилізованих банках, перевертаємо кришкою донизу і в такому вигляді даємо охолонути при кімнатній температурі. Зберігаємо у прохолодному місці.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт апетитної кабачкової піци.