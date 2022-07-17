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Що приготувати з кабачків на зиму: надзвичайно смачний салат "Анкл Бенс"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кабачковий салат Анкл Бенс на зиму
Кабачковий салат Анкл Бенс на зиму

Дуже смачний та пікантний салат на зиму

Ці овочі підходять для приготування різних страв. З кабачків виходять чудові котлетки, кабачкова ікра, а також кабачкові млинці.

У цьому матеріалі ділимося з читачами рецептом смачного та пікантного з кабачків салату на зиму під назвою "Анкл Бенс", прозваний на честь американського соусу Uncle Ben’s, популярного у 90-ті роки. Ця заготівля — домашня варіація популярного і дорогого в той час продукту.

Як приготувати салат "Анкл Бенс" на зиму

Інгредієнти:

  • Кабачки – 2 кг
  • Цибуля — 600 г
  • Солодкий перець — 60 г
  • Помідори — 1 кг

Для маринаду:

  • Олія — 1 склянка
  • Цукор — 0,5 склянки
  • Сіль — 2 ст.л.
  • Оцет 9% — 0,5 стакана (можна трохи менше)
  • Томатна паста – 3 ст.л.

Приготування:

  1. Кабачки, перець нарізаємо соломкою, цибулю півкільцями, помідори на часточки.
  2. Всі інгредієнти маринаду з’єднуємо в глибокій мисці і доводимо до кипіння на середньому вогні, кладемо кабачки і помішуючи варимо 10 хвилин, далі йде цибуля, варимо 5 хвилин, далі перець, варимо 5 хвилин, і, нарешті, помідори, варимо 10-15 хвилин. Під час варіння постійно перемішуємо дерев’яною лопаткою.
  3. Гарячий салат кладемо по стерилізованих банках, перевертаємо кришкою донизу і в такому вигляді даємо охолонути при кімнатній температурі. Зберігаємо у прохолодному місці.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт апетитної кабачкової піци.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Консервація