Что приготовить из кабачков на зиму: необычайно вкусный салат "Анкл Бенс"
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Очень вкусный и пикантный салат на зиму
Эти овощи подходят для приготовления разных блюд. Из кабачков получаются отменные котлетки, кабачковая икра, а также кабачковые блины.
В этом материале делимся с читателями рецептом вкусного и пикантного из кабачков салата на зиму под названием "Анкл Бенс", прозванный в честь американского соуса Uncle Ben’s, популярного в 90-е годы. Эта заготовка — домашняя вариация популярного и дорогого когда-то продукта.
Как приготовить кабачковый салат "Анкл Бенс" на зиму
Ингредиенты:
- Кабачки — 2 кг
- Репчатый лук — 600 гр
- Сладкий перец — 60 гр
- Помидоры — 1 кг
Для маринада:
- Растительное масло — 1 стакан
- Сахар — 0,5 стакана
- Соль — 2 ст.л.
- Уксус 9% — 0,5 стакана (можно чуть меньше)
- Томатная паста — 3 ст.л.
Приготовление:
- Кабачки, перец нарезаем соломкой, лук полукольцами, помидоры на дольки.
- Все ингредиенты маринада соединяем в глубокой миске и доводим до кипения на среднем огне, кладем кабачки и помешивая варим 10 минут, далее идет репчатый лук, варим 5 минут, дальше перец, варим 5 минут, и, наконец, помидоры, варим 10-15 минут. Во время варки все время перемешиваем деревянной лопаткой.
- Горячий салат кладем по стерилизованным банкам, переворачиваем крышкой вниз и в таком виде даем остыть при комнатной температуре. Храним в прохладном месте.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт аппетитной кабачковой пиццы.