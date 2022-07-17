Что приготовить из кабачков на зиму: необычайно вкусный салат "Анкл Бенс"

Очень вкусный и пикантный салат на зиму

Эти овощи подходят для приготовления разных блюд. Из кабачков получаются отменные котлетки, кабачковая икра, а также кабачковые блины.

В этом материале делимся с читателями рецептом вкусного и пикантного из кабачков салата на зиму под названием "Анкл Бенс", прозванный в честь американского соуса Uncle Ben’s, популярного в 90-е годы. Эта заготовка — домашняя вариация популярного и дорогого когда-то продукта.

Как приготовить кабачковый салат "Анкл Бенс" на зиму

Ингредиенты:

Кабачки — 2 кг

Репчатый лук — 600 гр

Сладкий перец — 60 гр

Помидоры — 1 кг

Для маринада:

Растительное масло — 1 стакан

Сахар — 0,5 стакана

Соль — 2 ст.л.

Уксус 9% — 0,5 стакана (можно чуть меньше)

Томатная паста — 3 ст.л.

Приготовление:

Кабачки, перец нарезаем соломкой, лук полукольцами, помидоры на дольки. Все ингредиенты маринада соединяем в глубокой миске и доводим до кипения на среднем огне, кладем кабачки и помешивая варим 10 минут, далее идет репчатый лук, варим 5 минут, дальше перец, варим 5 минут, и, наконец, помидоры, варим 10-15 минут. Во время варки все время перемешиваем деревянной лопаткой. Горячий салат кладем по стерилизованным банкам, переворачиваем крышкой вниз и в таком виде даем остыть при комнатной температуре. Храним в прохладном месте.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт аппетитной кабачковой пиццы.