Що додати до кабачкових млинців, щоб вони вийшли ідеальними (відео)
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Кабачкові млинці — чудова закуска, яка має безліч варіантів начинки
Кабачок – топовоч нинішнього сезону. З нього можна приготувати багато страв. Кабачки смажать, маринують, запікають і навіть роблять кабачкові нагеттси. Один із найбільш традиційних способів приготування цього овочу — млинці з кабачків. Щоб вони вийшли ідеальними, додають кефір.
Як пише "Телеграф", рецептом кабачкових млинців на кефірі ділиться кулінарний Youtube-канал "Смачна їжа". Кабачки за цим рецептом виходять дуже смачними, а тісто ідеальним за своєю фактурою.
Складові:
- 400 г кабачків
- 2 ч. л. цукру
- 3 яйця
- 200 мл кефіру
- 3 г розпушувача (0,5 ч.л)
- 130 г борошна
- 2 ст. л. олії
- сіль
- кріп
Варіанти начинок:
- майонез із часником та помідорами;
- сир кисломолочний зі сметаною та зеленню;
- куряче філе з помідорами та майонезом;
- вершковий сир із часником та помідорами.
Спосіб приготування:
- Кабачок разом із шкіркою натерти на великій тертці. Посолити та залишити на 10-15 хвилин, щоб овоч пустив сік.
- Віджати й злити з кабачків сік.
- Додати до кабачків яйця, цукор, кефір, сіль, кріп (дрібно нарізаний), розпушувач і борошно.
- Замісити тісто і в останню чергу додати олію.
- Тісто має бути, як на оладки. Якщо тісто рідке — додати трохи борошна. Залишити тісто на 10-15 хвилин.
- Смажити млинці на сковороді.
- Дати охолонути і додати начинку.
Також "Телеграф" розповідав, як приготувати дивовижну кабачкову ікру. Магазинна й поряд не стояла.