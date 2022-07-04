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Що додати до кабачкових млинців, щоб вони вийшли ідеальними (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Млинці з кабачків будуть смачними навіть у холодному вигляді
Млинці з кабачків будуть смачними навіть у холодному вигляді

Кабачкові млинці — чудова закуска, яка має безліч варіантів начинки

Кабачок – топовоч нинішнього сезону. З нього можна приготувати багато страв. Кабачки смажать, маринують, запікають і навіть роблять кабачкові нагеттси. Один із найбільш традиційних способів приготування цього овочу — млинці з кабачків. Щоб вони вийшли ідеальними, додають кефір.

Як пише "Телеграф", рецептом кабачкових млинців на кефірі ділиться кулінарний Youtube-канал "Смачна їжа". Кабачки за цим рецептом виходять дуже смачними, а тісто ідеальним за своєю фактурою.

Складові:

  • 400 г кабачків
  • 2 ч. л. цукру
  • 3 яйця
  • 200 мл кефіру
  • 3 г розпушувача (0,5 ч.л)
  • 130 г борошна
  • 2 ст. л. олії
  • сіль
  • кріп

Варіанти начинок:

  • майонез із часником та помідорами;
  • сир кисломолочний зі сметаною та зеленню;
  • куряче філе з помідорами та майонезом;
  • вершковий сир із часником та помідорами.

Спосіб приготування:

  1. Кабачок разом із шкіркою натерти на великій тертці. Посолити та залишити на 10-15 хвилин, щоб овоч пустив сік.
  2. Віджати й злити з кабачків сік.
  3. Додати до кабачків яйця, цукор, кефір, сіль, кріп (дрібно нарізаний), розпушувач і борошно.
  4. Замісити тісто і в останню чергу додати олію.
  5. Тісто має бути, як на оладки. Якщо тісто рідке — додати трохи борошна. Залишити тісто на 10-15 хвилин.
  6. Смажити млинці на сковороді.
  7. Дати охолонути і додати начинку.

Також "Телеграф" розповідав, як приготувати дивовижну кабачкову ікру. Магазинна й поряд не стояла.

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#Рецепт #Кабачки