Що додати до кабачкових млинців, щоб вони вийшли ідеальними (відео)

Кабачкові млинці — чудова закуска, яка має безліч варіантів начинки

Кабачок – топовоч нинішнього сезону. З нього можна приготувати багато страв. Кабачки смажать, маринують, запікають і навіть роблять кабачкові нагеттси. Один із найбільш традиційних способів приготування цього овочу — млинці з кабачків. Щоб вони вийшли ідеальними, додають кефір.

Як пише "Телеграф", рецептом кабачкових млинців на кефірі ділиться кулінарний Youtube-канал "Смачна їжа". Кабачки за цим рецептом виходять дуже смачними, а тісто ідеальним за своєю фактурою.

Складові:

400 г кабачків

2 ч. л. цукру

3 яйця

200 мл кефіру

3 г розпушувача (0,5 ч.л)

130 г борошна

2 ст. л. олії

сіль

кріп

Варіанти начинок:

майонез із часником та помідорами;

сир кисломолочний зі сметаною та зеленню;

куряче філе з помідорами та майонезом;

вершковий сир із часником та помідорами.

Спосіб приготування:

Кабачок разом із шкіркою натерти на великій тертці. Посолити та залишити на 10-15 хвилин, щоб овоч пустив сік. Віджати й злити з кабачків сік. Додати до кабачків яйця, цукор, кефір, сіль, кріп (дрібно нарізаний), розпушувач і борошно. Замісити тісто і в останню чергу додати олію. Тісто має бути, як на оладки. Якщо тісто рідке — додати трохи борошна. Залишити тісто на 10-15 хвилин. Смажити млинці на сковороді. Дати охолонути і додати начинку.

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