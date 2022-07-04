Як приготувати смачний торт без борошна та цукру: найпростіший рецепт (відео)

Шоколадний брауні на банановій основі не "осяде" на ваших боках

Найкращий спосіб порадувати як сім’ю, так і гостей – смачний десерт. Якщо в будинку не знайшлося борошна та цукру – не біда. Десерт бананового-шоколадного брауні не потребує цих інгредієнтів, а готується швидко і просто. До того ж, без борошна й цукру торт виходить менш калорійним.

Як пише "Телеграф", рецептом торта без борошна та цукру ділиться фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі в Youtube. За словами кулінарки, такий брауні сподобається всім шанувальникам шоколаду, які перебувають на правильному харчуванні. Він зовсім не містить борошна та цукру і є низькокалорійним десертом. На смак нагадує чорний шоколад з насиченим банановим відтінком.

Інгредієнти на форму з параметрами 30*18*8:

банани очищені (стиглі) – 500 г (4-5 шт.)

яйця – 4 шт.

мед – 2 ст. л.

ванілін — щіпка

какао – 120 г

розпушувач — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Нарізати банани. Додати яйця, мед. Перебити цю масу блендером до однорідності. Додати какао та розпушувач, акуратно перемішати. Збити блендером, щоб не було грудочок. Вийде однорідна, пишна, гладка маса. Перелити тісто у форму, застелену пергаментом. Рівномірно розподілити масу формою і відправити в розігріту духовку. Випікати при температурі близько 160 градусів приблизно 1 годину. Вийняти готовий брауні з форми, всередині він повинен залишатися вологим. Дати охолонути торту.

За бажанням у десерт можна додати глазур із 20-відсоткових вершків і чорного шоколаду. Інгредієнти потрібно змішати та розтопити в мікрохвильовій печі короткими імпульсами. Теплу глазур слід наносити на остиглий брауні.

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