Рус

Як приготувати смачний торт без борошна та цукру: найпростіший рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2
Такий брауні не містить зайвих калорій
Такий брауні не містить зайвих калорій

Шоколадний брауні на банановій основі не "осяде" на ваших боках

Найкращий спосіб порадувати як сім’ю, так і гостей – смачний десерт. Якщо в будинку не знайшлося борошна та цукру – не біда. Десерт бананового-шоколадного брауні не потребує цих інгредієнтів, а готується швидко і просто. До того ж, без борошна й цукру торт виходить менш калорійним.

Як пише "Телеграф", рецептом торта без борошна та цукру ділиться фудблогерка Лілія Цвіт на своєму каналі в Youtube. За словами кулінарки, такий брауні сподобається всім шанувальникам шоколаду, які перебувають на правильному харчуванні. Він зовсім не містить борошна та цукру і є низькокалорійним десертом. На смак нагадує чорний шоколад з насиченим банановим відтінком.

Інгредієнти на форму з параметрами 30*18*8:

  • банани очищені (стиглі) – 500 г (4-5 шт.)
  • яйця – 4 шт.
  • мед – 2 ст. л.
  • ванілін — щіпка
  • какао – 120 г
  • розпушувач — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати банани. Додати яйця, мед. Перебити цю масу блендером до однорідності.
  2. Додати какао та розпушувач, акуратно перемішати. Збити блендером, щоб не було грудочок. Вийде однорідна, пишна, гладка маса.
  3. Перелити тісто у форму, застелену пергаментом. Рівномірно розподілити масу формою і відправити в розігріту духовку.
  4. Випікати при температурі близько 160 градусів приблизно 1 годину.
  5. Вийняти готовий брауні з форми, всередині він повинен залишатися вологим. Дати охолонути торту.

За бажанням у десерт можна додати глазур із 20-відсоткових вершків і чорного шоколаду. Інгредієнти потрібно змішати та розтопити в мікрохвильовій печі короткими імпульсами. Теплу глазур слід наносити на остиглий брауні.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом пишних оладок, для приготування яких не знадобляться дріжджі.

Теги:
#Рецепт #Торт #Рецепти #Десерт