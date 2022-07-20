Вы такой салат еще не пробовали: простой рецепт с рисом на зиму

Этот салат очень спасает зимой, хорошо идет как дополнение к гарниру

Бывают дни, когда очень выручают рецепты овощных заготовок с крупами.

Салат с рисом и овощами можно использовать зимой как закуску к основным блюдам, или подавать как первое или второе блюдо. Рецептом консервации поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Ингредиенты:

спелые красные помидоры — 3 кг

сладкий перец — 1 кг

лук репчатый — 1 кг

морковь — 1 кг

рис — 1-2 стакана;

растительное масло — 2 стакана

поваренная соль — 3 ст. ложки (без горки)

сахарный песок — 2 ст. ложки

Приготовление:

Крышки и банки (полулитровые или литровые) моем и стерилизуем. Очищенный лук нарезаем полукольцами. Мытую и очищенную морковь натираем на крупной терке. Чистый болгарский перец нарезаем соломкой. Рис хорошенько промываем до прозрачной воды. Помидоры моем и мелко нарезаем. В большую кастрюлю вливаем растительное масло и доводим его до кипения. В раскаленное масло кладем нарезанный лук и натертую морковь, перемешиваем и обжариваем минут 10, периодически помешивая. Добавляем нарезанный соломкой перец, все перемешиваем и обжариваем овощи еще 10 минут. В салат добавляем рис, измельченные томаты, соль и сахар, и продолжаем тушить еще 20 мин, не забывая помешивать. Через 20 мин заполняем горячим салатом стерилизованные полулитровые или 700-граммовые банки и закатываем их крышками. Банки переворачиваем дном вверх и укрываем одеялом до полного остывания.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт вкусного и пикантного салата из кабачков на зиму под названием "Анкл Бенс".