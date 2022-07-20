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Вы такой салат еще не пробовали: простой рецепт с рисом на зиму

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Салат с рисом и овощами
Салат с рисом и овощами

Этот салат очень спасает зимой, хорошо идет как дополнение к гарниру

Бывают дни, когда очень выручают рецепты овощных заготовок с крупами.

Салат с рисом и овощами можно использовать зимой как закуску к основным блюдам, или подавать как первое или второе блюдо. Рецептом консервации поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • спелые красные помидоры — 3 кг
  • сладкий перец — 1 кг
  • лук репчатый — 1 кг
  • морковь — 1 кг
  • рис — 1-2 стакана;
  • растительное масло — 2 стакана
  • поваренная соль — 3 ст. ложки (без горки)
  • сахарный песок — 2 ст. ложки

Приготовление:

  1. Крышки и банки (полулитровые или литровые) моем и стерилизуем.
  2. Очищенный лук нарезаем полукольцами. Мытую и очищенную морковь натираем на крупной терке. Чистый болгарский перец нарезаем соломкой. Рис хорошенько промываем до прозрачной воды. Помидоры моем и мелко нарезаем.
  3. В большую кастрюлю вливаем растительное масло и доводим его до кипения.
  4. В раскаленное масло кладем нарезанный лук и натертую морковь, перемешиваем и обжариваем минут 10, периодически помешивая.
  5. Добавляем нарезанный соломкой перец, все перемешиваем и обжариваем овощи еще 10 минут.
  6. В салат добавляем рис, измельченные томаты, соль и сахар, и продолжаем тушить еще 20 мин, не забывая помешивать.
  7. Через 20 мин заполняем горячим салатом стерилизованные полулитровые или 700-граммовые банки и закатываем их крышками.
  8. Банки переворачиваем дном вверх и укрываем одеялом до полного остывания.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт вкусного и пикантного салата из кабачков на зиму под названием "Анкл Бенс".

Теги:
#Рецепты #Рис #Салаты #Консервация