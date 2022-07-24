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Швидкі, смачні і запашні: рецепт ванільних кексиків на кефірі (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати ванільні кекси на кефірі
Як приготувати ванільні кекси на кефірі

Така випічка ідеальна для домашнього чаювання

Ванільні кекси на кефірі настільки просто готуються, що підійдуть навіть для дуже зайнятих господинь.

Не пройде і години, тому довго чекати не доведеться. Влаштуйте домашні посиденьки зі смачною випічкою з чаєм. Рецептом ванільних кексів на кефірі поділилась кулінарний блогер vika_tasty в Інстаграмі.

Як приготувати ванільні кекси на кефірі

Інгредієнти:

  • 240 мл кефіру кімнатної температури
  • 60 г масла
  • 7 ст. ложок олії
  • 4 яйця
  • 300 г цукру
  • 330 г борошна
  • 2 ч. л. розпушувача
  • 3/4 ч. л. соди
  • 5 г ванільного цукру
  • 0,5 ч. л. солі

Приготування:

  1. В одній мисці з‘єднуємо масло, олію, цукор і ванільний цукор. Збиваємо 5 хвилин. По одному додаємо яйця. Збиваємо.
  2. Окремо просіюємо борошно, сіль, соду і розпушувач.
  3. Додаємо половину до яєчної суміші. Збиваємо. Додаємо кефір, ще раз збиваємо. І висипаємо решту сухих інгредієнтів. Перемішуємо.
  4. Накладаємо у форми на 3/4.
  5. Печемо 25-30 хвилин при 175 градусів.

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#Рецепти #Випічка #Кекси