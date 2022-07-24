Швидкі, смачні і запашні: рецепт ванільних кексиків на кефірі (відео)
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Така випічка ідеальна для домашнього чаювання
Ванільні кекси на кефірі настільки просто готуються, що підійдуть навіть для дуже зайнятих господинь.
Не пройде і години, тому довго чекати не доведеться. Влаштуйте домашні посиденьки зі смачною випічкою з чаєм. Рецептом ванільних кексів на кефірі поділилась кулінарний блогер vika_tasty в Інстаграмі.
Як приготувати ванільні кекси на кефірі
Інгредієнти:
- 240 мл кефіру кімнатної температури
- 60 г масла
- 7 ст. ложок олії
- 4 яйця
- 300 г цукру
- 330 г борошна
- 2 ч. л. розпушувача
- 3/4 ч. л. соди
- 5 г ванільного цукру
- 0,5 ч. л. солі
Приготування:
- В одній мисці з‘єднуємо масло, олію, цукор і ванільний цукор. Збиваємо 5 хвилин. По одному додаємо яйця. Збиваємо.
- Окремо просіюємо борошно, сіль, соду і розпушувач.
- Додаємо половину до яєчної суміші. Збиваємо. Додаємо кефір, ще раз збиваємо. І висипаємо решту сухих інгредієнтів. Перемішуємо.
- Накладаємо у форми на 3/4.
- Печемо 25-30 хвилин при 175 градусів.
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