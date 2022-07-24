Швидкі, смачні і запашні: рецепт ванільних кексиків на кефірі (відео)

Така випічка ідеальна для домашнього чаювання

Ванільні кекси на кефірі настільки просто готуються, що підійдуть навіть для дуже зайнятих господинь.

Не пройде і години, тому довго чекати не доведеться. Влаштуйте домашні посиденьки зі смачною випічкою з чаєм. Рецептом ванільних кексів на кефірі поділилась кулінарний блогер vika_tasty в Інстаграмі.

Як приготувати ванільні кекси на кефірі

Інгредієнти:

240 мл кефіру кімнатної температури

60 г масла

7 ст. ложок олії

4 яйця

300 г цукру

330 г борошна

2 ч. л. розпушувача

3/4 ч. л. соди

5 г ванільного цукру

0,5 ч. л. солі

Приготування:

В одній мисці з‘єднуємо масло, олію, цукор і ванільний цукор. Збиваємо 5 хвилин. По одному додаємо яйця. Збиваємо. Окремо просіюємо борошно, сіль, соду і розпушувач. Додаємо половину до яєчної суміші. Збиваємо. Додаємо кефір, ще раз збиваємо. І висипаємо решту сухих інгредієнтів. Перемішуємо. Накладаємо у форми на 3/4. Печемо 25-30 хвилин при 175 градусів.

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