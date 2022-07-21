У сто разів краще за магазинний: як приготувати домашній український квас за старовинним рецептом

Трохи клопоту, і смачний домашній квас вже у вас на кухні

При спекотній погоді особливо хочеться освіжаючих напоїв і страв, наприклад, натурального лимонаду або холодника, що вгамовує спрагу.

У цьому матеріалі представляємо читачам старовинний рецепт українського квасу із сушених яблук, яким поділилися у кулінарному блозі "Наші бесаги".

Як приготувати смачний квас із сушених яблук

Інгредієнти:

500-1000 г сушених яблук

250 г цукру

25 г пресованих дріжджів

5 л води

Приготування:

Сушені яблука перекладаємо в каструлю чи казан. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Після цього зменшуємо вогонь до мінімуму і варимо ще 20–30 хвилин, щоб набухли яблука. Потім залишаємо узвар, щоб охолонув. Накриваємо кришкою. Беремо ще одну велику ємність. Узвар проціджуємо через дрібне сито, відміряючи чітко 4 літри. П’ятий літр теж проціджуємо, але не поспішаємо виливати у загальну ємність. На розігріту сковороду висипаємо 2 ст. л. цукру та починаємо його карамелізувати. Смажити цукор потрібно на мінімальному вогні, постійно помішуючи, поки він не стане чорного кольору. Потім вливаємо третину склянки звичайної підігрітої води, щоб карамелізований цукор не загуснув і не прилип до дна ємності. У п’ятий літр узвару, який залишали окремо, всипаємо 250 г цукру. Перемішуємо до розчинення. Додаємо до узвару дріжджі, попередньо їх подрібнивши, і перемішуємо. Температура рідини має бути 25–30 градусів. Коли карамелізований цукор охолонув, додаємо його до 4 літрів узвару. Вливаємо останній літр, де був розведений цукор та дріжджі. Залишаємо ємність із квасом на ніч, щоб дріжджі забродили. Вранці переливаємо квас у пляшки та ставимо в холодильник.

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