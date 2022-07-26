Як запекти картоплю, щоб вона не вийшла сухою або сируватою: простий рецепт (відео)
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За цим рецептом печена картопля виходить хрумка зовні та м'яка всередині
Часто буває так, що печена картопля виходить суха або навпаки сирувата всередині, а також недостатньо вдала за спеціями. Щоб уникнути цього, достатньо приготувати страву за рецептом, який представлений нижче.
Як відмічає кулінарна блогерка Вікторія (@vika_tasty), картопля по-селянськи виходить дуже смачна, хрумка зовні і м'яка всередині, ароматна. Рецептом блогерка поділилась у себе в Інстаграмі.
Як смачно запекти картоплю по-селянськи в духовці
Інгредієнти:
- 1,3 кг картоплі
- 5 ст. л. олії
- 1 ч. л. солодкої паприки
- 1 ч. л. куркуми
- 1 ч. л. солі
- 0,3 ч. л. сухого часнику
- 0,5 ч. л. сухої гірчиці
- 1 ч. л. спецій для картоплі
Важливо:
- Щоб картопля виходила не сухою, а хрумкою зовні і м'якою всередині, щоб спеції та сіль могли добре і рівномірно розподілитися, а не стекти з сирих картопляних частинок, дуже важливо перед запіканням нарізані шматочки картоплі обдати окропом і проварити.
- Варити довго не можна — шматочки почнуть ламатися, тому важливо обварити їх 3-4 хвилини, а далі запікати при високій температурі в духовці.
- Висока температура також дуже важлива: вона "запаковує" пори картоплі, одразу створюючи рум'яну скоринку і далі картопля не висихає і стає повністю готова всередині.
Приготування:
- Картоплю чистимо, ріжемо навпіл і ще раз навпіл. Шматочки мають бути однаковими.
- Обдаємо кип‘ятком та проварюємо 3-4 хв.
- Зливаємо усю воду, тим часом готуємо маринад. Картопля має охолонути кілька хвилин.
- З‘єднуємо олію з сіллю та спеціями, заливаємо картоплю та перемішуємо, щоб кожен шматочок був у маринаді.
- Викладаємо шматочки картоплі на деко, застелене пергаментом або фольгою.
- Картопляні шматочки мають лежати в один ряд на відстані 2-3 мм один від одного.
- Випікаємо 20-30 хв при 220 градусів.
Раніше "Телеграф" писав, як смачно запекти молоду картоплю в духовці.