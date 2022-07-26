Як запекти картоплю, щоб вона не вийшла сухою або сируватою: простий рецепт (відео)

За цим рецептом печена картопля виходить хрумка зовні та м'яка всередині

Часто буває так, що печена картопля виходить суха або навпаки сирувата всередині, а також недостатньо вдала за спеціями. Щоб уникнути цього, достатньо приготувати страву за рецептом, який представлений нижче.

Як відмічає кулінарна блогерка Вікторія (@vika_tasty), картопля по-селянськи виходить дуже смачна, хрумка зовні і м'яка всередині, ароматна. Рецептом блогерка поділилась у себе в Інстаграмі.

Як смачно запекти картоплю по-селянськи в духовці

Інгредієнти:

1,3 кг картоплі

5 ст. л. олії

1 ч. л. солодкої паприки

1 ч. л. куркуми

1 ч. л. солі

0,3 ч. л. сухого часнику

0,5 ч. л. сухої гірчиці

1 ч. л. спецій для картоплі

Важливо:

Щоб картопля виходила не сухою, а хрумкою зовні і м'якою всередині, щоб спеції та сіль могли добре і рівномірно розподілитися, а не стекти з сирих картопляних частинок, дуже важливо перед запіканням нарізані шматочки картоплі обдати окропом і проварити.

Варити довго не можна — шматочки почнуть ламатися, тому важливо обварити їх 3-4 хвилини, а далі запікати при високій температурі в духовці.

Висока температура також дуже важлива: вона "запаковує" пори картоплі, одразу створюючи рум'яну скоринку і далі картопля не висихає і стає повністю готова всередині.

Приготування:

Картоплю чистимо, ріжемо навпіл і ще раз навпіл. Шматочки мають бути однаковими. Обдаємо кип‘ятком та проварюємо 3-4 хв. Зливаємо усю воду, тим часом готуємо маринад. Картопля має охолонути кілька хвилин. З‘єднуємо олію з сіллю та спеціями, заливаємо картоплю та перемішуємо, щоб кожен шматочок був у маринаді. Викладаємо шматочки картоплі на деко, застелене пергаментом або фольгою. Картопляні шматочки мають лежати в один ряд на відстані 2-3 мм один від одного. Випікаємо 20-30 хв при 220 градусів.

Раніше "Телеграф" писав, як смачно запекти молоду картоплю в духовці.