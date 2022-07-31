Дуже простий в приготуванні холодний суп: суддя "МастерШефу" поділився рецептом персикового гаспачо, який втамує спрагу

Персиковий гаспачо в спекотну погоду — те що треба!

На відміну від українського холодника, персиковий гаспачо має ще більш незвичайний смак — це особливе поєднання томатів, персиків та цілого комплексу спецій. А ще він корисний і не викликає тяжкості у шлунку.

Якщо ви такого холодного супчику ще не куштували, необхідно спробувати — вам дуже сподобається. Рецептом простої в приготуванні страви поділився суддя проєкту "МастерШеф", український шеф-кухар Володимир Ярославський.

Як приготувати персиковий гаспачо

Інгредієнти:

300 г томатів

300 г персика

50 г води

10-15 г цукру

10 г сік лимону

75 г солодкий червоний перець без шкірки

25 г білого хліба без скоринок

12-15 г гірчиці

35 г оливкової олії

Сіль — за смаком

Соус Табаско — за бажанням

Приготування:

З персиків знімаємо шкірку — або просто маленьким ножем, або спеціальною "економкою", або можна залити окропом, потримати так 45 секунд, далі до холодної води з льодом — або просто під холодну воду і шкірка легко видаляється. У сотейник кладемо персик, воду, цукор і сік лимону. Доводимо до кипіння і варимо 3-7 хвилин, в залежності від зрілості персика: якщо м’який, то достатньо небагато часу і води тоді можна менше. Готовий персик відставити, щоб охолонув. З томатів знімаємо також шкірку, але по часу тоді їх тримаємо в окропі 25-30 секунд. Чистимо червоний перець. Хліб також треба без скоринки. Все це ми робимо для того, щоб текстура супу була однорідною і без неприємних частинок шкірки з овочів чи хліба. У ємність поміщаємо усі продукти і добре перебиваємо блендером в однорідну текстуру, обов’язково куштуємо і при необхідності додаємо сіль чи табаско. Ставимо до холодильника, щоб добре охолонув.

"Я подаю з невеликою кількістю "гарніру" з нарізаного шматочками червоного перцю і свіжого персика з оливковою олією і базиліком. Смачно ще зі шматочком хліба чи брускетою. Якщо вже бажаєте щось оригінального — це дуже смакує з креветками чи гребінцем", — зауважує Ярославський.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати окрошку. Ця холодна страва дуже просто і швидко готується, а з’їдається вона ще швидше.