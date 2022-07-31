Очень простой в приготовлении холодный суп: судья "МастерШефа" поделился рецептом персикового гаспачо, утоляющего жажду

Персиковый гаспачо в жаркую погоду – то, что нужно!

В отличие от украинского холодника, персиковый гаспачо имеет еще более необычный вкус – это особое сочетание томатов, персиков и целого комплекса специй. А еще он полезен и не вызывает тяжести в желудке.

Если вы такого холодного супчика еще не пробовали, необходимо попробовать — вам очень понравится. Рецептом простого в приготовлении блюда поделился судья проекта "МастерШеф", украинский шеф-повар Владимир Ярославский.

Как приготовить персиковый гаспачо

Ингредиенты:

300 г томатов

300 г персика

50 г воды

10-15 г сахара

10 г сок лимона

75 г сладкий красный перец без кожуры

25 г белого хлеба без корок

12-15 г горчицы

35 г оливкового масла

Соль – по вкусу

Соус Табаско – по желанию

Приготовление:

С персиков снимаем кожуру – либо просто маленьким ножом, либо специальной "экономкой", либо можно залить кипятком, подержать так 45 секунд, дальше до холодной воды со льдом – либо просто под холодную воду и кожура легко удаляется. В сотейник кладем персик, воду, сахар и сок лимона. Доводим до кипения и варим 3-7 минут в зависимости от зрелости персика: если мягкий, то достаточно немного времени и воды тогда можно меньше. Готовый персик отставить, чтобы остыл. С томатов снимаем также кожуру, но по времени тогда их держим в кипятке 25-30 секунд. Чистим красный перец. Хлеб тоже нужен без корочки. Все это мы делаем для того, чтобы текстура супа была однородной и без неприятных частиц шкурки из овощей или хлеба. В емкость помещаем все продукты и хорошо перебиваем блендером в однородную текстуру, обязательно пробуем и при необходимости добавляем соль или табаско. Ставим в холодильник, чтобы хорошо остыл.

"Я подаю с небольшим количеством "гарнира" из нарезанного кусочками красного перца и свежего персика с оливковым маслом и базиликом. Вкусно еще с кусочком хлеба или брускетой. Если уж желаете что-то оригинального — это очень смакует с креветками или гребешком", — замечает Ярославский.

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