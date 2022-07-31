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Очень простой в приготовлении холодный суп: судья "МастерШефа" поделился рецептом персикового гаспачо, утоляющего жажду

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить персиковый гаспачо Новость обновлена 31 июля 2022, 16:34
Как приготовить персиковый гаспачо

Персиковый гаспачо в жаркую погоду – то, что нужно!

В отличие от украинского холодника, персиковый гаспачо имеет еще более необычный вкус – это особое сочетание томатов, персиков и целого комплекса специй. А еще он полезен и не вызывает тяжести в желудке.

Если вы такого холодного супчика еще не пробовали, необходимо попробовать — вам очень понравится. Рецептом простого в приготовлении блюда поделился судья проекта "МастерШеф", украинский шеф-повар Владимир Ярославский.

Как приготовить персиковый гаспачо

Ингредиенты:

  • 300 г томатов
  • 300 г персика
  • 50 г воды
  • 10-15 г сахара
  • 10 г сок лимона
  • 75 г сладкий красный перец без кожуры
  • 25 г белого хлеба без корок
  • 12-15 г горчицы
  • 35 г оливкового масла
  • Соль – по вкусу
  • Соус Табаско – по желанию

Приготовление:

  1. С персиков снимаем кожуру – либо просто маленьким ножом, либо специальной "экономкой", либо можно залить кипятком, подержать так 45 секунд, дальше до холодной воды со льдом – либо просто под холодную воду и кожура легко удаляется.
  2. В сотейник кладем персик, воду, сахар и сок лимона. Доводим до кипения и варим 3-7 минут в зависимости от зрелости персика: если мягкий, то достаточно немного времени и воды тогда можно меньше. Готовый персик отставить, чтобы остыл.
  3. С томатов снимаем также кожуру, но по времени тогда их держим в кипятке 25-30 секунд. Чистим красный перец. Хлеб тоже нужен без корочки. Все это мы делаем для того, чтобы текстура супа была однородной и без неприятных частиц шкурки из овощей или хлеба.
  4. В емкость помещаем все продукты и хорошо перебиваем блендером в однородную текстуру, обязательно пробуем и при необходимости добавляем соль или табаско.
  5. Ставим в холодильник, чтобы хорошо остыл.

"Я подаю с небольшим количеством "гарнира" из нарезанного кусочками красного перца и свежего персика с оливковым маслом и базиликом. Вкусно еще с кусочком хлеба или брускетой. Если уж желаете что-то оригинального — это очень смакует с креветками или гребешком", — замечает Ярославский.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить окрошку. Это холодное блюдо очень просто и быстро готовится, а съедается оно еще быстрее.

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#Рецепты #Супы #Владимир Ярославский #Гаспачо