Очень простой в приготовлении холодный суп: судья "МастерШефа" поделился рецептом персикового гаспачо, утоляющего жажду
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Персиковый гаспачо в жаркую погоду – то, что нужно!
В отличие от украинского холодника, персиковый гаспачо имеет еще более необычный вкус – это особое сочетание томатов, персиков и целого комплекса специй. А еще он полезен и не вызывает тяжести в желудке.
Если вы такого холодного супчика еще не пробовали, необходимо попробовать — вам очень понравится. Рецептом простого в приготовлении блюда поделился судья проекта "МастерШеф", украинский шеф-повар Владимир Ярославский.
Как приготовить персиковый гаспачо
Ингредиенты:
- 300 г томатов
- 300 г персика
- 50 г воды
- 10-15 г сахара
- 10 г сок лимона
- 75 г сладкий красный перец без кожуры
- 25 г белого хлеба без корок
- 12-15 г горчицы
- 35 г оливкового масла
- Соль – по вкусу
- Соус Табаско – по желанию
Приготовление:
- С персиков снимаем кожуру – либо просто маленьким ножом, либо специальной "экономкой", либо можно залить кипятком, подержать так 45 секунд, дальше до холодной воды со льдом – либо просто под холодную воду и кожура легко удаляется.
- В сотейник кладем персик, воду, сахар и сок лимона. Доводим до кипения и варим 3-7 минут в зависимости от зрелости персика: если мягкий, то достаточно немного времени и воды тогда можно меньше. Готовый персик отставить, чтобы остыл.
- С томатов снимаем также кожуру, но по времени тогда их держим в кипятке 25-30 секунд. Чистим красный перец. Хлеб тоже нужен без корочки. Все это мы делаем для того, чтобы текстура супа была однородной и без неприятных частиц шкурки из овощей или хлеба.
- В емкость помещаем все продукты и хорошо перебиваем блендером в однородную текстуру, обязательно пробуем и при необходимости добавляем соль или табаско.
- Ставим в холодильник, чтобы хорошо остыл.
"Я подаю с небольшим количеством "гарнира" из нарезанного кусочками красного перца и свежего персика с оливковым маслом и базиликом. Вкусно еще с кусочком хлеба или брускетой. Если уж желаете что-то оригинального — это очень смакует с креветками или гребешком", — замечает Ярославский.
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