Найсмачніше пісочне печиво зі згущеним молоком: як приготувати "Горішки" без горішниці (відео)

Подібний десерт не залишить нікого байдужим, а особливо ласунів.

У понеділок, 29 серпня, українці відзначатимуть Третій Спас, який отримав назву Горіховий. Традиційно у цей день усі домогосподарки готуватимуть різноманітні страви з горіхів. А "Телеграф пропонує вам приготувати смачне печиво, яке на вигляд нагадує горіх — "Горішки" зі згущеним молоком.

Варто відзначити, щоб приготувати таке пісочне печиво необов’язково мати ліщину або спеціальну форму, адже це можна замінити на фольгу, зробивши потрібні формочки самостійно. Такий рецепт із саморобними формами ми знайшли у кулінарному блозі Cook Fun.

Печиво зі згущеним молоком "Горішки": рецепт

Інгредієнти:

Борошно — 170г

Жовтки — 3шт

Цукор — 50г

дрібка солі

Розпушувач — 1ч.л

Олія — 100г

Горіхи — 200г

Банку вареного згущеного молока

Спосіб приготування:

Змішайте жовтки, цукор, щіпку солі, топлене масло і все ретельно перемішайте. У борошно додайте розпушувач і замісіть еластичне тісто. Відріжте невеликий шматочок тіста, розкотіть його в пласт завтовшки 4-5 мм і виріжте кружальця. Кожен кружальце накладайте на фольгу і сформуйте форму, схожу на половинку від горіха. Випікайте до золотистого кольору в розігрітій до 170 градусів духовці. Приготуйте начинку. Змішайте горіхи і згущене молоко, і наповніть кожну половинку, а потім склейте їх між собою.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом пухкого тесту до вареників. Цей десерт виходить найніжнішим, пухким та пишним.