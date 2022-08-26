Вкуснейшее песочное печенье со сгущенкой: как приготовить "Орешки" без орешницы (видео)

Подобный десерт не оставит никого равнодушным, а особенно сладкоежек.

В понедельник, 29 августа, украинцы будут отмечать Третий Спас, который получил название Ореховый. Традиционно в этот день все домохозяйки будут готовить различные блюда из орехов. А "Телеграф предлагает вам приготовить вкуснейшее печенье, которое по виду напоминает орех — "Орешки" со сгущенкой.

Стоит отметить, чтобы приготовить такое песочное печенье необязательно иметь орешницу или специальную форму, ведь это все можно заменить на фольгу, сделав нужные формочки самостоятельно. Такой рецепт с самодельными формочками мы нашли в кулинарном блоге Cook Fun.

Печенье со сгущенкой "Орешки": рецепт

Ингредиенты:

Мука — 170г

Желтки — 3шт

Сахар — 50г

щепотка соли

Разрыхлитель — 1ч.л

Масло — 100г

Орехи — 200г

Банка варенной сгущенки

Способ приготовления:

Смешайте желтки, сахар, щепотку соли, топленное масло и все тщательно перемешайте. В муку добавьте разрыхлитель и замесите эластичное тесто. Отрежьте небольшой кусочек теста, раскатайте его в пласт толщиной 4-5мм и вырежьте кружочки. Каждый кружочек накладывайте на фольгу и сформируйте формочку, похожую на половинку от орешка. Выпекайте до золотистого цвета в разогретой до 170 градусов духовке. Приготовьте начинку. Смешайте орехи и сгущенку, и наполните каждую половинку, а после склейте их между собой.

Ранее "Телеграф" делился рецептом рыхлого теста к вареникам. Этот десерт получается нежнейшим, рыхлым и пышным.