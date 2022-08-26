Вкуснейшее песочное печенье со сгущенкой: как приготовить "Орешки" без орешницы (видео)
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Подобный десерт не оставит никого равнодушным, а особенно сладкоежек.
В понедельник, 29 августа, украинцы будут отмечать Третий Спас, который получил название Ореховый. Традиционно в этот день все домохозяйки будут готовить различные блюда из орехов. А "Телеграф предлагает вам приготовить вкуснейшее печенье, которое по виду напоминает орех — "Орешки" со сгущенкой.
Стоит отметить, чтобы приготовить такое песочное печенье необязательно иметь орешницу или специальную форму, ведь это все можно заменить на фольгу, сделав нужные формочки самостоятельно. Такой рецепт с самодельными формочками мы нашли в кулинарном блоге Cook Fun.
Печенье со сгущенкой "Орешки": рецепт
Ингредиенты:
- Мука — 170г
- Желтки — 3шт
- Сахар — 50г
- щепотка соли
- Разрыхлитель — 1ч.л
- Масло — 100г
- Орехи — 200г
- Банка варенной сгущенки
Способ приготовления:
- Смешайте желтки, сахар, щепотку соли, топленное масло и все тщательно перемешайте.
- В муку добавьте разрыхлитель и замесите эластичное тесто.
- Отрежьте небольшой кусочек теста, раскатайте его в пласт толщиной 4-5мм и вырежьте кружочки. Каждый кружочек накладывайте на фольгу и сформируйте формочку, похожую на половинку от орешка.
- Выпекайте до золотистого цвета в разогретой до 170 градусов духовке.
- Приготовьте начинку. Смешайте орехи и сгущенку, и наполните каждую половинку, а после склейте их между собой.
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