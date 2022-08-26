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Вкуснейшее песочное печенье со сгущенкой: как приготовить "Орешки" без орешницы (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Песочное печенье "Орешки" - рецепт
Песочное печенье "Орешки" - рецепт

Подобный десерт не оставит никого равнодушным, а особенно сладкоежек.

В понедельник, 29 августа, украинцы будут отмечать Третий Спас, который получил название Ореховый. Традиционно в этот день все домохозяйки будут готовить различные блюда из орехов. А "Телеграф предлагает вам приготовить вкуснейшее печенье, которое по виду напоминает орех — "Орешки" со сгущенкой.

Стоит отметить, чтобы приготовить такое песочное печенье необязательно иметь орешницу или специальную форму, ведь это все можно заменить на фольгу, сделав нужные формочки самостоятельно. Такой рецепт с самодельными формочками мы нашли в кулинарном блоге Cook Fun.

Печенье со сгущенкой "Орешки": рецепт

Ингредиенты:

  • Мука — 170г
  • Желтки — 3шт
  • Сахар — 50г
  • щепотка соли
  • Разрыхлитель — 1ч.л
  • Масло — 100г
  • Орехи — 200г
  • Банка варенной сгущенки

Способ приготовления:

  1. Смешайте желтки, сахар, щепотку соли, топленное масло и все тщательно перемешайте.
  2. В муку добавьте разрыхлитель и замесите эластичное тесто.
  3. Отрежьте небольшой кусочек теста, раскатайте его в пласт толщиной 4-5мм и вырежьте кружочки. Каждый кружочек накладывайте на фольгу и сформируйте формочку, похожую на половинку от орешка.
  4. Выпекайте до золотистого цвета в разогретой до 170 градусов духовке.
  5. Приготовьте начинку. Смешайте орехи и сгущенку, и наполните каждую половинку, а после склейте их между собой.

Ранее "Телеграф" делился рецептом рыхлого теста к вареникам. Этот десерт получается нежнейшим, рыхлым и пышным.

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#Рецепт #Печенье #Ореховый Спас