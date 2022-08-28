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Без перчинки, але все одно дуже смачно: рецепт негострої аджики з яблук

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Негостра аджика по-селянськи — рецепт
Негостра аджика по-селянськи — рецепт

Вихід такого соусу на 5 кг помідорів – 7 літрів.

Аджика – це маст-хев зимових заготовок. Однак перед тим, як починати її готувати, потрібно визначитися, чи ви хочете зробити більш м’яку закуску або ж ви хотіли б пекучий соус. Раніше ми вже розповідали вам, як приготувати гостру аджику без оцту, а тепер хочемо поділитися більш щадним варіантом.

Як повідомляє prostoway, таку аджику можна додавати до каші, картоплі, м’яса, а можна просто їсти з хлібом. Готувати її нескладно, а зберігається вона довго – усю зиму.

Аджика по-селянськи: рецепт

Інгредієнти:

  • Помідори – 5 кг
  • Цибуля – 1 кг
  • Яблука – 1 кг
  • Морква – 1 кг
  • Гіркий перець – 1 стручок
  • Олія – 250 г
  • Часник – 200 г
  • Цукор – 1 склянка
  • Сіль – 5 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Помідори, цибуля, морква, яблука, перець перемеліть у м’ясорубці з сіткою з малими отворами.
  2. Варіть 1,5 години, періодично помішуючи.
  3. Після цього додайте рафіновану олію, цукор, сіль, перемелений часник і варіть ще 30 хвилин.
  4. Гарячу аджику розкладіть по стерилізованих банках і закатайте металевими кришками.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму, за яким кабачки виходять ароматними та з хрусткою скоринкою.

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#Рецепт #Соус #Консервація #консервація на зиму