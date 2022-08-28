Без перчинки, але все одно дуже смачно: рецепт негострої аджики з яблук
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Вихід такого соусу на 5 кг помідорів – 7 літрів.
Аджика – це маст-хев зимових заготовок. Однак перед тим, як починати її готувати, потрібно визначитися, чи ви хочете зробити більш м’яку закуску або ж ви хотіли б пекучий соус. Раніше ми вже розповідали вам, як приготувати гостру аджику без оцту, а тепер хочемо поділитися більш щадним варіантом.
Як повідомляє prostoway, таку аджику можна додавати до каші, картоплі, м’яса, а можна просто їсти з хлібом. Готувати її нескладно, а зберігається вона довго – усю зиму.
Аджика по-селянськи: рецепт
Інгредієнти:
- Помідори – 5 кг
- Цибуля – 1 кг
- Яблука – 1 кг
- Морква – 1 кг
- Гіркий перець – 1 стручок
- Олія – 250 г
- Часник – 200 г
- Цукор – 1 склянка
- Сіль – 5 ст. л.
Спосіб приготування:
- Помідори, цибуля, морква, яблука, перець перемеліть у м’ясорубці з сіткою з малими отворами.
- Варіть 1,5 години, періодично помішуючи.
- Після цього додайте рафіновану олію, цукор, сіль, перемелений часник і варіть ще 30 хвилин.
- Гарячу аджику розкладіть по стерилізованих банках і закатайте металевими кришками.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму, за яким кабачки виходять ароматними та з хрусткою скоринкою.