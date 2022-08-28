Без перчинки, но все равно очень вкусно: рецепт неострой аджики из яблок

Выход такого соуса на 5 кг помидоров — 7 литров.

Аджика — это маст-хэв зимних заготовок. Однако перед тем, как начинать ее готовить, нужно определиться, хотите ли вы сделать более мягкую закуску или же вы хотели бы жгучий соус. Ранее мы уже рассказывали вам, как приготовить острую аджику без уксуса, а теперь хотим поделиться более щадящим вариантом.

Как сообщает prostoway, такую аджику можно добавлять к каше, картофелю, мясу, а можно просто есть с хлебом. Готовить ее несложно, а хранится она долго — всю зиму.

Аджика по-крестьянски: рецепт

Ингредиенты:

Помидоры – 5 кг

Лук – 1 кг

Яблоки – 1 кг

Морковь – 1 кг

Горький перец – 1 стручок

Масло – 250 г

Чеснок – 200 г

Сахар – 1 стакан

Соль – 5 ст. л.

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Способ приготовления:

Помидоры, лук, морковь, яблоки, перец перемелите в мясорубке с сеткой с малыми отверстиями. Варите 1,5 часа, периодически помешивая. После добавьте рафинированное масло, сахар, соль, перемолотый чеснок и варите еще 30 минут. Горячую аджику разложите по стерилизованным банкам и закатайте металлическими крышками.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму, по которому кабачки получаются ароматными и с хрустящей корочкой.