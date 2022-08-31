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Легкий літній хрумкий салат: трохи обсмажте кабачки і не забудьте про горіхи

Автор
Ольга Княжевич
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Оригінальний салат зі смаженими кабачками та горіхами
Оригінальний салат зі смаженими кабачками та горіхами

Аромат смажених горіхів і свіжої зелені зроблять цей салат особливо апетитним та смачним.

Якщо ви любите страви з кабачків, пропонуємо вам скуштувати оригінальний салат із цього соковитого літнього овочу. Така страва виходить ніжною за смаком, з апетитною скоринкою на підрум’янених кабачкових кубиках.

Не забудьте додати до кабачкового салату свіжу зелень – без неї букет буде неповним. І обов’язково підсушіть волоські горіхи – вони додадуть особливого аромату страві.

Кабачковий салат з горішками та зеленню

Інгредієнти:

  • кабачок – 1 шт.
  • волоські горіхи – 2 ст. ложки,
  • кріп – 1 ст. ложка,
  • петрушка – 1 ст. ложка,
  • часник – 1 зубок,
  • оливкова олія – 1 ст. ложка,
  • чорний мелений перець – за смаком,
  • сіль за смаком.

Приготування:

  1. Молодий кабачок поріжте великими кубиками.
  2. Розігрійте сковороду і на сильному вогні обсмажте кабачок в олії приблизно 8 хвилин.
  3. Горіхи подрібніть та обсмажте до сухості та аромату.
  4. Подрібніть зелень.
  5. Часник пропустіть через часничницю.
  6. Змішайте горіхи, зелень, часник, перець, полийте олією та додайте цю заправку у кабачки.
  7. Кабачки підсоліть і обережно перемішайте, щоб зберегти їх цілими кубиками.
  8. Залишіть кабачковий салат настоятися на півгодини.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму, за яким вони виходять ароматними та з хрусткою скоринкою.

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#Рецепт #Кабачки #Салат