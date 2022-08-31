Легкий літній хрумкий салат: трохи обсмажте кабачки і не забудьте про горіхи
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Аромат смажених горіхів і свіжої зелені зроблять цей салат особливо апетитним та смачним.
Якщо ви любите страви з кабачків, пропонуємо вам скуштувати оригінальний салат із цього соковитого літнього овочу. Така страва виходить ніжною за смаком, з апетитною скоринкою на підрум’янених кабачкових кубиках.
Не забудьте додати до кабачкового салату свіжу зелень – без неї букет буде неповним. І обов’язково підсушіть волоські горіхи – вони додадуть особливого аромату страві.
Кабачковий салат з горішками та зеленню
Інгредієнти:
- кабачок – 1 шт.
- волоські горіхи – 2 ст. ложки,
- кріп – 1 ст. ложка,
- петрушка – 1 ст. ложка,
- часник – 1 зубок,
- оливкова олія – 1 ст. ложка,
- чорний мелений перець – за смаком,
- сіль за смаком.
Приготування:
- Молодий кабачок поріжте великими кубиками.
- Розігрійте сковороду і на сильному вогні обсмажте кабачок в олії приблизно 8 хвилин.
- Горіхи подрібніть та обсмажте до сухості та аромату.
- Подрібніть зелень.
- Часник пропустіть через часничницю.
- Змішайте горіхи, зелень, часник, перець, полийте олією та додайте цю заправку у кабачки.
- Кабачки підсоліть і обережно перемішайте, щоб зберегти їх цілими кубиками.
- Залишіть кабачковий салат настоятися на півгодини.
Смачного!
Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму, за яким вони виходять ароматними та з хрусткою скоринкою.