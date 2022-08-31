Легкий літній хрумкий салат: трохи обсмажте кабачки і не забудьте про горіхи

Аромат смажених горіхів і свіжої зелені зроблять цей салат особливо апетитним та смачним.

Якщо ви любите страви з кабачків, пропонуємо вам скуштувати оригінальний салат із цього соковитого літнього овочу. Така страва виходить ніжною за смаком, з апетитною скоринкою на підрум’янених кабачкових кубиках.

Не забудьте додати до кабачкового салату свіжу зелень – без неї букет буде неповним. І обов’язково підсушіть волоські горіхи – вони додадуть особливого аромату страві.

Кабачковий салат з горішками та зеленню

Інгредієнти:

кабачок – 1 шт.

волоські горіхи – 2 ст. ложки,

кріп – 1 ст. ложка,

петрушка – 1 ст. ложка,

часник – 1 зубок,

оливкова олія – 1 ст. ложка,

чорний мелений перець – за смаком,

сіль за смаком.

Приготування:

Молодий кабачок поріжте великими кубиками. Розігрійте сковороду і на сильному вогні обсмажте кабачок в олії приблизно 8 хвилин. Горіхи подрібніть та обсмажте до сухості та аромату. Подрібніть зелень. Часник пропустіть через часничницю. Змішайте горіхи, зелень, часник, перець, полийте олією та додайте цю заправку у кабачки. Кабачки підсоліть і обережно перемішайте, щоб зберегти їх цілими кубиками. Залишіть кабачковий салат настоятися на півгодини.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму, за яким вони виходять ароматними та з хрусткою скоринкою.