Легкий летний хрустящий салат: слегка обжарьте кабачки и не забудьте про орехи
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Аромат жареных орехов и свежей зелени сделают этот салат по-особому аппетитным и вкусным.
Если вы любите блюда из кабачков, предлагаем вам попробовать оригинальный салат из этого сочного летнего овоща. Такое блюдо получается нежным по вкусу, с аппетитной корочкой на подрумяненных кабачковых кубиках.
Не забудьте добавить в кабачковый салат свежую зелень – без нее букет будет неполным. И обязательно подсушите грецкие орехи – они придадут особый аромат блюду.
Кабачковый салат с орешками и зеленью
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- грецкие орехи – 2 ст. ложки,
- укроп – 1 ст. ложка,
- петрушка – 1 ст. ложка,
- чеснок – 1 зубок,
- оливковое масло – 1 ст. ложка,
- черный молотый перец – по вкусу,
- соль – по вкусу.
Приготовление:
- Молодой кабачок порежьте крупными кубиками.
- Разогрейте сковороду и на сильном огне обжарьте кабачок в раскаленном масле примерно 8 минут.
- Орехи измельчите и обжарьте до сухости и аромата.
- Измельчите зелень.
- Чеснок пропустите через чесночницу.
- Смешайте орехи, зелень, чеснок, перец, полейте маслом и добавьте эту заправку в кабачки.
- Кабачки подсолите и аккуратно перемешайте, чтобы сохранить их целыми кубиками.
- Оставьте кабачковый салат настояться на полчаса.
Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму, по которому они получаются ароматными и с хрустящей корочкой.