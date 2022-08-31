Легкий летний хрустящий салат: слегка обжарьте кабачки и не забудьте про орехи

Аромат жареных орехов и свежей зелени сделают этот салат по-особому аппетитным и вкусным.

Если вы любите блюда из кабачков, предлагаем вам попробовать оригинальный салат из этого сочного летнего овоща. Такое блюдо получается нежным по вкусу, с аппетитной корочкой на подрумяненных кабачковых кубиках.

Не забудьте добавить в кабачковый салат свежую зелень – без нее букет будет неполным. И обязательно подсушите грецкие орехи – они придадут особый аромат блюду.

Кабачковый салат с орешками и зеленью

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

грецкие орехи – 2 ст. ложки,

укроп – 1 ст. ложка,

петрушка – 1 ст. ложка,

чеснок – 1 зубок,

оливковое масло – 1 ст. ложка,

черный молотый перец – по вкусу,

соль – по вкусу.

Приготовление:

Молодой кабачок порежьте крупными кубиками. Разогрейте сковороду и на сильном огне обжарьте кабачок в раскаленном масле примерно 8 минут. Орехи измельчите и обжарьте до сухости и аромата. Измельчите зелень. Чеснок пропустите через чесночницу. Смешайте орехи, зелень, чеснок, перец, полейте маслом и добавьте эту заправку в кабачки. Кабачки подсолите и аккуратно перемешайте, чтобы сохранить их целыми кубиками. Оставьте кабачковый салат настояться на полчаса.

Приятного аппетита!

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