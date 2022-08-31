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Легкий летний хрустящий салат: слегка обжарьте кабачки и не забудьте про орехи

Автор
Ольга Княжевич
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Оригинальный салат с жареными кабачками и орехами
Оригинальный салат с жареными кабачками и орехами

Аромат жареных орехов и свежей зелени сделают этот салат по-особому аппетитным и вкусным.

Если вы любите блюда из кабачков, предлагаем вам попробовать оригинальный салат из этого сочного летнего овоща. Такое блюдо получается нежным по вкусу, с аппетитной корочкой на подрумяненных кабачковых кубиках.

Не забудьте добавить в кабачковый салат свежую зелень – без нее букет будет неполным. И обязательно подсушите грецкие орехи – они придадут особый аромат блюду.

Кабачковый салат с орешками и зеленью

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • грецкие орехи – 2 ст. ложки,
  • укроп – 1 ст. ложка,
  • петрушка – 1 ст. ложка,
  • чеснок – 1 зубок,
  • оливковое масло – 1 ст. ложка,
  • черный молотый перец – по вкусу,
  • соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Молодой кабачок порежьте крупными кубиками.
  2. Разогрейте сковороду и на сильном огне обжарьте кабачок в раскаленном масле примерно 8 минут.
  3. Орехи измельчите и обжарьте до сухости и аромата.
  4. Измельчите зелень.
  5. Чеснок пропустите через чесночницу.
  6. Смешайте орехи, зелень, чеснок, перец, полейте маслом и добавьте эту заправку в кабачки.
  7. Кабачки подсолите и аккуратно перемешайте, чтобы сохранить их целыми кубиками.
  8. Оставьте кабачковый салат настояться на полчаса.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму, по которому они получаются ароматными и с хрустящей корочкой.

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#Рецепт #Кабачки #Салат