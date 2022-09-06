Найкращий спосіб заготовити капусту на зиму: перевірений рецепт (відео)

Тушкована капуста взимку буде чудовою начинкою в пиріжки або вареники

Сезон збирання врожаю капусти у самому розпалі. Найкращий варіант для заготівлі цього овоча на зиму – консервація. Якщо капусту зтушкувати і закрити в банки, то взимку ви отримаєте готову начинку для різних страв, у тому числі пирогів, вареників або пиріжків.

Рецепт закрутки з тушкованої капусти з овочами на зиму ділиться Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції". За словами кулінара, це ідеальний варіант заготівлі із цим овочом на зиму, коли потрібно переробити свіжу капусту, бо немає умов для зберігання.

Складові:

3 кг капусти

2 кг помідорів

300 г цибулі

300 г моркви

500 г солодкого перцю

150 мл олії

100 мл оцет

4 ст. л. цукру

2 ст. л. солі

1 ч. л. чорного перцю

Спосіб приготування:

Промиваємо та очищаємо овочі. Капусту дрібно шинкуємо, помідори нарізаємо невеликими шматочками, перемелюємо на м’ясорубці. Цибулю ріжемо півкільцями. Моркву натираємо на грубій терці. Солодкий перець нарізаємо соломкою. У каструлю, в якій готуватимемо капусту, виливаємо олію, викладаємо моркву, помішуючи, і просмажуємо її 10 хвилин. Далі до моркви додаємо цибулю, помішуючи, просмажуємо ще 10 хвилин. Додаємо солодкий перець, продовжуємо просмажувати 10 хвилин. Виливаємо перемелені помідори, перемішуємо, тушкуємо 15 хвилин. До овочів додаємо капусту, добре перемішуємо і тушкуємо 50 хвилин. Всипаємо спеції, сіль, перець, цукор, добре перемішуємо, тушкуємо 10 хвилин. Наприкінці додаємо оцет, помішуючи, тушкуємо ще пару хвилин і знімаємо з вогню. Розкладаємо капусту по стерилізованих банках і закриваємо. Укутуємо ковдрою та залишаємо до повного охолодження. Потім капусту зберігаємо у прохолодному місці.

Раніше ми ділилися рецептом ситного салату на зиму, який може замінити повноцінний обід.