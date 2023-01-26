Лучший способ заготовить капусту на зиму: проверенный рецепт (видео)

Тушеная капуста зимой станет прекрасной начинкой в пирожки или вареники

Самый лучший вариант для заготовки капусты – консервация. Если этот овощ потушить и закрыть в банки, то в зимнюю пору вы получите готовую начинку для различных блюд.

Рецепт закрутки из тушеной капусты с овощами на зиму делится Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції". Это идеальный вариант заготовки с этим овощем на зиму, когда нужно переработать свежую капусту, потому что нет условий для хранения.

Ингредиенты:

3 кг капусты

2 кг помидоров

300 г лука

300 г моркови

500 г сладкого перца

150 мл растительного масла

100 мл уксус

4 ст. л. сахара

2 ст. л. соли

1 ч. л. черного перца

Способ приготовления:

Промываем и очищаем овощи. Капусту мелко шинкуем, помидоры нарезаем небольшими кусочками, перемалываем на мясорубке. Лук режем полукольцами. Морковь натираем на грубую терку. Сладкий перец нарезаем соломкой. В кастрюлю, в которой будем готовить капусту, выливаем растительное масло, выкладываем морковь, помешивая, и прожариваем ее 10 минут. Далее к моркови добавляем лук, помешивая, прожариваем еще 10 минут. Добавляем сладкий перец, продолжаем прожаривать 10 минут. Выливаем перемолотые помидоры, перемешиваем, тушим 15 минут. К овощам добавляем капусту, хорошо перемешиваем и тушим 50 минут. Всыпаем специи, соль, перец, сахар, хорошо перемешиваем, тушим 10 минут. В конце добавляем уксус, помешивая, тушим еще пару минут и снимаем с огня. Раскладываем капусту по стерилизованным банкам и закатываем. Укутываем одеялом и оставляем до полного охлаждения. Затем капусту храним в прохладном месте.

Ранее мы делились рецептом сытного салата на зиму, который может заменить полноценный обед.