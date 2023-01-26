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Лучший способ заготовить капусту на зиму: проверенный рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Закрутка с капустой очень выручит в сезон морозов Новость обновлена 26 января 2023, 14:20
Закрутка с капустой очень выручит в сезон морозов. Фото foodman.club

Тушеная капуста зимой станет прекрасной начинкой в пирожки или вареники

Самый лучший вариант для заготовки капусты – консервация. Если этот овощ потушить и закрыть в банки, то в зимнюю пору вы получите готовую начинку для различных блюд.

Рецепт закрутки из тушеной капусты с овощами на зиму делится Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції". Это идеальный вариант заготовки с этим овощем на зиму, когда нужно переработать свежую капусту, потому что нет условий для хранения.

Ингредиенты:

  • 3 кг капусты
  • 2 кг помидоров
  • 300 г лука
  • 300 г моркови
  • 500 г сладкого перца
  • 150 мл растительного масла
  • 100 мл уксус
  • 4 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. соли
  • 1 ч. л. черного перца

Способ приготовления:

  1. Промываем и очищаем овощи. Капусту мелко шинкуем, помидоры нарезаем небольшими кусочками, перемалываем на мясорубке. Лук режем полукольцами. Морковь натираем на грубую терку. Сладкий перец нарезаем соломкой.
  2. В кастрюлю, в которой будем готовить капусту, выливаем растительное масло, выкладываем морковь, помешивая, и прожариваем ее 10 минут. Далее к моркови добавляем лук, помешивая, прожариваем еще 10 минут. Добавляем сладкий перец, продолжаем прожаривать 10 минут. Выливаем перемолотые помидоры, перемешиваем, тушим 15 минут.
  3. К овощам добавляем капусту, хорошо перемешиваем и тушим 50 минут. Всыпаем специи, соль, перец, сахар, хорошо перемешиваем, тушим 10 минут. В конце добавляем уксус, помешивая, тушим еще пару минут и снимаем с огня.
  4. Раскладываем капусту по стерилизованным банкам и закатываем. Укутываем одеялом и оставляем до полного охлаждения. Затем капусту храним в прохладном месте.

Ранее мы делились рецептом сытного салата на зиму, который может заменить полноценный обед.

Теги:
#Рецепты #Капуста #Конверсия