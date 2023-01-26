Лучший способ заготовить капусту на зиму: проверенный рецепт (видео)
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Тушеная капуста зимой станет прекрасной начинкой в пирожки или вареники
Самый лучший вариант для заготовки капусты – консервация. Если этот овощ потушить и закрыть в банки, то в зимнюю пору вы получите готовую начинку для различных блюд.
Рецепт закрутки из тушеной капусты с овощами на зиму делится Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції". Это идеальный вариант заготовки с этим овощем на зиму, когда нужно переработать свежую капусту, потому что нет условий для хранения.
Ингредиенты:
- 3 кг капусты
- 2 кг помидоров
- 300 г лука
- 300 г моркови
- 500 г сладкого перца
- 150 мл растительного масла
- 100 мл уксус
- 4 ст. л. сахара
- 2 ст. л. соли
- 1 ч. л. черного перца
Способ приготовления:
- Промываем и очищаем овощи. Капусту мелко шинкуем, помидоры нарезаем небольшими кусочками, перемалываем на мясорубке. Лук режем полукольцами. Морковь натираем на грубую терку. Сладкий перец нарезаем соломкой.
- В кастрюлю, в которой будем готовить капусту, выливаем растительное масло, выкладываем морковь, помешивая, и прожариваем ее 10 минут. Далее к моркови добавляем лук, помешивая, прожариваем еще 10 минут. Добавляем сладкий перец, продолжаем прожаривать 10 минут. Выливаем перемолотые помидоры, перемешиваем, тушим 15 минут.
- К овощам добавляем капусту, хорошо перемешиваем и тушим 50 минут. Всыпаем специи, соль, перец, сахар, хорошо перемешиваем, тушим 10 минут. В конце добавляем уксус, помешивая, тушим еще пару минут и снимаем с огня.
- Раскладываем капусту по стерилизованным банкам и закатываем. Укутываем одеялом и оставляем до полного охлаждения. Затем капусту храним в прохладном месте.
Ранее мы делились рецептом сытного салата на зиму, который может заменить полноценный обед.